Parada LGBT ocupa a Paulista no domingo e inspira outras atrações

Em sua 22ª edição, a Parada do Orgulho LGBT ocupa a Avenida Paulista, neste domingo (3), com o tema ‘Poder para LGBTI+, Nosso Voto, Nossa Voz’, dedicado ao ano de eleições e aos candidatos comprometidos com pautas ligadas ao assunto.

Serão 18 trios elétricos e uma expectativa de público de três milhões pessoas, mesmo número do ano passado. Entre as atrações, estão artistas como Pabllo Vittar, Preta Gil, Lia Clark, Mulher Pepita e April Carrión – drag queen participante de uma das edições da série ‘RuPaul’s Drag Race’.

Com concentração no vão-livre do Masp, os trios começam a percorrer a avenida às 12h. O último carro deve chegar à Rua da Consolação por volta das 16h. E o trajeto do desfile segue até a região da Praça Roosevelt, onde ocorre, até as 18h, um show de encerramento. O metrô funcionará normalmente, mas as entradas de algumas estações da Paulista poderão ser fechadas. Concentração: Masp. Av. Paulista, 1.578. Dom. (3), 10h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/PLGBT18

Mais de 30 atrações fazem parte da 2ª edição brasileira do Milkshake Festival, criado na Holanda. A programação, dividida em quatro palcos, inclui apresentações de Daniela Mercury, Pabllo Vittar, Gretchen, Gloria Groove e Lia Clark. O evento também recebe o grupo Balão Mágico, que acaba de voltar aos palcos. Grandes nomes da cena eletrônica ocupam o Supertoys Stage. Já o We Love Your Soul Stage terá hits de R&B, hip hop e dance music, em cenário inspirado nos cabarés franceses. Arena Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, portão 30, Santana. Sáb. (2), 16h/8h. R$ 360/R$ 760. Vendas pelo site: http://www.ingressorapido.com.br

O coletivo LGBTT.me conduz a 5ª edição do Free Walk Tour LGBT, um passeio de duas horas e meia para explorar mais de dez pontos da cidade que são importantes para a história da comunidade LGBT. Entre os locais visitados estão o Largo do Arouche, as baladas do Baixo Augusta e o Museu da Diversidade Sexual (R. do Arouche, 24), que exibe, até 1º/9, a exposição ‘Com Muito Orgulho’, uma seleção de fotografias de paradas gay realizadas em vários países. Para participar do tour, basta chegar ao ponto de encontro com 10 minutos de antecedência. Lgo. Santa Cecília, s/nº, S. Cecília. Sáb. (2), 15h. Grátis. Inf.: bit.ly/FTour5