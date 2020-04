Para quarentena, Deezer lança podcast matinal com Cid Moreira

Uma das vozes mais famosas do Brasil, que já levou seu timbre para algumas aventuras, da bancada do Jornal Nacional à leitura dramática da Bíblia, agora chega ao mundo dos podcasts. A Deezer lança hoje (27) uma série com o apresentador Cid Moreira. Em 36 episódios de três minutos, “Bom Dia, Cid Moreira”, trará reflexões e conselhos para os tempos conturbados de quarentena. Moreira escreveu os roteiros do podcast com sua mulher, Fátima Sampaio.

A Deezer promete um Cid Moreira disposto a contar histórias pessoais e profissionais, mesclando as narrativas com conselhos e leituras de trechos bíblicos. Além dos episódios diários, ele criará uma playlist musical própria, reunindo suas músicas preferidas e que tenham relação com algum momento relevante de sua vida. Para divulgar o lançamento, a Deezer vai lançar o vídeo “Passa Álcool Gel”, com Cid Moreira dando um conselho para os tempos de coronavírus, inspirado no famoso “Filtro Solar” de Pedro Bial.

O momento é propício para novos podcasts. Segundo estudo da Deezer, o isolamento social mudou o comportamento dos consumidores de áudio, fazendo com que buscassem mais programas de rádio e podcasts para se manterem informados. Globalmente, o consumo de rádio dentro da plataforma cresceu 19% no fim de março. Os podcasts de conteúdo infantil viram aumento de consumo de 218%. Os de treinamento esportivo cresceram 194%, enquanto os de meditação cresceram 132%.

O jeito de usar a plataforma de streaming também mudou. Se antes as pessoas escutavam músicas no smartphone, a caminho do trabalho, agora o uso passou para os aparelhos domésticos, como Chromecast (aumento de 102% no uso no Brasil), Xbox (60% a mais) e Amazon Alexa (20% a mais). Segundo Aurélien Hérault, diretor global de Dados e Pesquisa da Deezer, o interesse por podcasts com temas de culinária, cultura e condicionamento físico também vai aumentar durante a quarentena.