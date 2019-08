Para ganhar voz, estrelas do rock criam grupo de lobby nos EUA

Estrelas da música como Dave Matthews, Anderson .Paak e Maren Morris se uniram a alguns dos poderosos do setor para formar um novo grupo de lobby que representará artistas em Washington e capitais nos Estados Unidos.

O conselho do grupo, chamado de Music Artists Coalition, também inclui empresários da música como Irving Azoff e Coran Capshaw, o advogado Jordan Bromley e a relações públicas, Kristen Foster. A Music Artists Coalition defenderá os interesses dos artistas no crescente número de disputas relacionadas ao setor em Washington.

Os músicos dependem de tribunais federais e do Congresso para determinar grande parte dos salários. Decretos federais decidem o quanto bares, estações de rádio e restaurantes devem pagar pelas músicas. E juízes de direitos autorais definem as comissões que os grandes serviços de streaming devem pagar aos compositores por uma licença separada.

A legislação também protege empresas de tecnologia de serem responsabilizadas pela proliferação de músicas piratas.

A indústria da música está cheia de lobistas na capital dos EUA, mas nenhum dos maiores grupos está focado nos artistas. A Recording Industry Association of America representa gravadoras, a National Music Publishers’ Association defende as editoras de música e a National Association of Broadcasters é a voz das estações de rádio.

“Os artistas não têm um assento em nenhuma mesa”, disse Azoff em entrevista. “Só o fato de termos um grupo poderoso de pessoas vai assustar todo mundo na mesa.”