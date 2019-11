Para as férias de 2020: seis hotéis que abrem as portas nos próximos meses

The Londoner

Londres, Reino Unido

O complexo com 350 quartos e 35 suítes está sendo erguido na Leicester Square – seis andares ficam abaixo do solo, o que faz do prédio um dos mais profundos do mundo. Terá um bar na cobertura e, nos ambientes subterrâneos, um requintado spa e duas salas de cinema privadas. PreferredHotels.com

Villa Igiea

Sicília, Itália

Construído pelo arquiteto siciliano Ernesto Basile para a família Florio, o palácio foi inaugurado como hotel no longínquo ano de 1900 e virou destino de férias da realeza europeia e de astros de Hollywood. Fechado há anos, será reaberto depois de uma reforma pelo grupo Rocco Forte Hotels. RoccoForteHotels.com

Fasano Trancoso

Trancoso, Bahia

O oitavo hotel do grupo está inserido numa área de 300 hectares de mata nativa. O projeto arquitetônico é de Isay Weinfeld, autor dos hotéis Fasano em São Paulo, Salvador e Punta del Este. A 500 metros do mar, a novidade terá 40 bangalôs e 23 vilas residenciais. fasano.com.br

Jo&Joe Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

Depois de inaugurar o Fairmont em Copacabana, o grupo francês Accor promete abrir no Largo do Boticário a primeira unidade da bandeira Jo&Joe fora da Europa. Os seis casarões que existem na região estão sendo transformados num complexo com 70 quartos. joandjoe.com

Villa Copenhagen

Copenhagen, Dinamarca

Instalado na antiga sede da Central Post & Telegraph Head Office, cujo prédio foi inaugurado em 1912, tem 390 quartos e suítes decoradas ao estilo escandinavo – leia-se pé-direito alto, pisos em espinha de peixe e detalhes em ouro. PreferredHotels.com

The Diaoyutai Mansion Frankfurt

Frankfurt, Alemanha

Com sua arquitetura asiática, rouba a atenção no centro da capital financeira da Alemanha. O hotel dispõe de 214 quartos e 41 suítes, todos com varanda e elementos arquitetônicos que refletem a cultura chinesa moderna. PreferredHotels.com