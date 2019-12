Papel de parede: ideias para personalizar ambientes da sua casa

Papel de parede é um revestimento bastante versátil. Ele pode ser usado de diversas formas, em muitos ambientes e em recantos especiais na decoração de uma casa.

O problema é que, para algumas pessoas, revestir superfícies com este material pode ser uma decisão arriscada – principalmente quando não se sabe como escolher o produto ideal. Mas vale a pena ser audacioso.

Como usar papel de parede?

Usar papel de parede em decoração de interiores não deveria ser visto como uma decisão arriscada.

Na verdade, é uma ótima oportunidade de personalizar ambientes, de dar uma sensação mais agradável a certos cômodos, de embelezar uma casa. O resultado final desta experiência pode ser mesmo incrível. Mas as pessoas têm razão em temer ao fazer isto.

É preciso saber escolher o papel de parede certo para a decoração que está sendo montada. Do contrário, o efeito final pode ficar diferente daquilo daquilo que se esperava.

Agora, quando se acerta, percebe-se a originalidade do cômodo, em como todos os seus elementos combinam e são valorizados pelo acompanhamento deste material.

Portanto, pode-se dizer que papel de parede é, sim, um coringa para a decoração de interiores. É um revestimento de fácil aplicação e que pode renovar rapidamente o visual de uma casa.

As últimas tendências em papel de parede

Há vários modelos de papéis de parede a venda nas lojas. Eles diferem pela matéria-prima em que foram fabricados – celulose, PVC, TNT e mais.

Também quanto às padronagens. Existem os papéis lisos, listrados e em arabescos – que são os tradicionais. E, além disso, os com estampas de bichos, os geométricos, os botânicos, os em degradê, os texturizados e os com desenhos tridimensionais.

Inspirações para personalizar ambientes com papel de parede

Papel de parede combina com a decoração de muitos ambientes residenciais. Pode-se aplicar tal material em vários pontos de uma casa. E graças aos avanços tecnológicos, esta é uma possibilidade tanto para áreas secas – como quartos e salas – quanto para áreas molhadas – como cozinhas e lavabos.

Em ambientes menores – como banheiros, halls e corredores -, os papéis de parede podem ser o destaque da decoração. Isto porque estes setores, os mais simples dentro de casa, costumam apresentar poucos elementos.

Assim sendo, o papel de parede escolhido deve ser alegre e claro, sem prejudicar a iluminação local ou dar sensação de que o espaço é ainda mais apertado. E ele deve ajudar a preencher o lugar com estilo.

Já é em ambientes amplos, os papéis de parede realmente podem criar um efeito mais surpreendente. Pra começar, eles podem cobrir áreas de parede mais extensas.

Assim sendo, formando grandes painéis de fundo para a decoração dos ambientes – talvez com padronagens de gramaturas maiores. Em muitos casos, por exemplo, tal material é aplicado à parede principal do cômodo.

Quanto a decoração de quartos, é sugerido colocar papel em uma posição estratégica, em um ponto visual de maior destaque. Talvez atrás da cama, emoldurando a cabeceira.

Outra ideia é aplicar na parede oposta, inspirando a pessoa quando ela dormir e ao acordar. Em ambientes infantis as temáticas lúdicas são perfeitas. Só deve-se ter cuidado com os excessos – não aplicar o material em mais de duas paredes.

Em salas de estar – local de descontração, descanso e alegre recepção de visitas – o papel de parede também deve funcionar. Neste setor da casa ficam bem os modelos em cores fortes e com estampas impactantes, dramáticas e chamativas.

Vale investir nos modelos com as padronagens criativas. E o ideal é que o material seja aplicado só a uma parede – talvez a que fica atrás do sofá ou da televisão.

Pode ser que a pessoa queira compor uma decoração mais discreta para a sua sala de estar, não tem problema. Daí combinaria melhor os modelos em cores suaves, menos chamativos.

Em sua casa, não tenha medo de usar papéis; aplique os modelos que combinam com a sua personalidade. Se ainda não sabe como deixar tudo mais bonito, inspire-se nos exemplos trouxemos.

Essas dicas de como personalizar a casa com um papel de parede foram criadas pela equipe Viva Decora.