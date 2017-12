Pantone divulga qual será a cor de 2018

A Pantone, empresa norte-americana conhecida por seu sistema de cores, acaba de divulgar qual será a cor do ano 2018. Depois de anunciar quais seriam as cores do verão, a tonalidade escolhida para o ano inteiro foi a Ultra Violet, um roxo bem escuro.

“Um tom dramático, provocativo e pensativo de roxo, o Pantone Ultra Violet fala sobre originalidade, ingenuidade e pensamentos visionários que nos levam para o futuro”, explica o site da empresa.

Artistas como Prince, David Bowie e Jimmi Hendrix também foram entusiastas do tom.

“A cor representa a experimentação e a não-conformidade, fazendo com que indivíduos deixem sua marca única no mundo, e puxem as fronteiras para pontos de criatividade”, diz o comunicado oficial. Misticismo e espiritualidade também fazem parte do imaginário do Ultra Violeta, além de um estado de atenção plena.

“Oferece um lugar para aqueles que procuram refúgio do mundo superestimulado de hoje”.

O tom de 2017 foi o Greenery, propondo uma discussão sobre as questões ambientais do mundo, algo que aconteceu durante ano, com diversos debates sobre sustentabilidade no mundo da moda e da beleza.

Antes disso, em 2016, a marca elegeu o Rose Quartz, que até hoje é um tom queridinho dos fashionistas.