“Pantera Negra” lidera bilheteria nos EUA pela 4ª semana seguida

Los Angeles – “Uma Dobra no Tempo”, a nova produção da Disney que estreou na sexta-feira passada nos Estados Unidos, não conseguiu desbancar “Pantera Negra” do topo da bilheteria, onde permanece pela quarta semana consecutiva.

Segundo os dados do portal especializado Box Office Mojo, “Pantera Negra” somou neste final de semana US$ 41,1 milhões nos EUA. A arrecadação acumulada no mundo todo do filme já supera US$ 1,078 bilhão.

Já o filme de fantasia “Um Dobra no Tempo”, dirigido por Ava DuVernay e com Oprah Winfrey e Reese Witherspoon no seu elenco, obteve US$ 33,3 milhões em sua estreia.

Este filme conta a história de uma adolescente que percorre o universo na busca do seu pai, um físico que descobre uma dobra no espaço-tempo através da qual a viagem intergaláctica é possível.

Por sua vez, “Os Estranhos 2”, sequência do filme de terror de 2008, registrou US$ 10,5 milhões no seu primeiro fim de semana nos cinemas americanos.

Protagonizado por Christina Hendricks e Martin Henderson, “Os Estranhos 2” volta a apostar em uma macabra história na qual uma família é aterrorizada por uma série de psicopatas mascarados em um lugar remoto dos EUA.

Na quarta colocação aparece o thriller de espionagem “Red Sparrow”, no qual Jennifer Lawrence interpreta uma jovem recrutada contra sua vontade por um programa da espionagem russo, com US$ 8,1 milhões.

Por fim, a comédia de ação “A Noite do Jogo”, protagonizada por Jason Bateman e Rachel McAdams, obteve US$ 7,9 milhões e ficou na quinta posição da bilheteria americana no último final de semana.