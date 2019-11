Panerai lança três modelos em homenagem à equipe de vela Luna Rossa

É uma tradição que começou em 1851, 45 anos antes, portanto, da primeira edição moderna dos jogos olímpicos. Falamos do torneio de vela America’s Cup, cuja 36° edição ainda mal aparece no horizonte – a largada está marcada para 6 de março de 2021 -, embora já deixe os envolvidos eletrizados.

Organizada a cada três ou quatro anos, a prova é tida como uma das mais difíceis no esporte. O país vencedor ganha o direito de sediar a competição seguinte e por isso a próxima será organizada na Nova Zelândia.

Quem irá defender as cores da Itália é a esquadra Luna Rossa, patrocinada pela grife Prada, pela fabricante de pneus Pirelli e pela relojoaria italiana Panerai.

Em janeiro, por ocasião do Salão Internacional de Alta Relojoaria de Genebra, a maison apresentou o Panerai Submersible Luna Rossa. Em outubro, a marca lançou três novos relógios em homenagem à equipe de vela italiana.

Mais em conta do trio, o Luminor Luna Rossa GMT tem caixa de titânio de 44 milímetros, numerais arábicos e marcadores em tonalidade branca com luminescência esverdeada. Custa R$ 51 mil.

O movimento é automático, a pulseira é de couro de bezerro com fivela em titânio escovado e a parte traseira da caixa carrega o logotipo do Luna Rossa, o desenho do veleiro AC75 e a inscrição do America’s Cup.

Os outros dois modelos, o Luminor Luna Rossa Regatta e o Luminor Luna Rossa Chrono Flyback, custam, respectivamente, R$ 110 mil e R$ 81.900. panerai.com