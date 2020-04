Panerai divulga teasers de suas novidades para Watches & Wonders

A Panerai, fabricante de relógios de luxo, divulgou hoje (22) três teasers que introduzem alguns de seus principais lançamentos para o ano.

A marca estará de modo virtual na feira Watches & Wonders (antiga SIHH), organizada pela Fondation de la Haute Horlogerie. O salão deveria ocorrer agora no fim de abril e em maio, em Genebra, mas foi cancelado por conta da pandemia do novo coronavírus. No lugar do evento presencial, uma grande feira virtual. Assim, grandes marcas de alta relojoaria que estariam em Genebra, como Panerai, IWC, Piaget, Montblanc e A. Lange & Söhne, poderão manter contato com os varejistas e o público.

A Watches & Wonders virtual começa dia 25 de abril. O site promete não ser apenas um endereço comum na web, mas um campo com ativações durante todo o ano, permitindo informações e análises aprofundadas dos lançamentos das marcas. Haverá, por exemplo, vídeos de discussões com especialistas sobre o mercado de relógios de luxo, de modo a substituir os painéis que ocorreriam o evento na Suíça.

Em 2021, fica a promessa de, em abril, o retorno da edição in loco da Watches & Wonders. Também em abril em 2021, ocorrerá a estreia de um novo salão de alta relojoaria, ainda sem nome, unindo a Fondation de la Haute Horlogerie e marcas que decidiram, este ano, sair da Baselworld, antes a mais importante feira do segmento. Rolex, Tudor, Patek Philippe, Chopard e Chanel anunciaram este mês sua saída da Baselworld e a criação desse novo evento. A Bulgari também saiu da Baselworld. Desde janeiro, organiza o seu próprio evento, o LVMH Watch Week.

Confira os teasers: