Painel surpresa da Netflix traz Henry Cavill para CCXP

Durante o painel deste domingo, a Netflix trouxe uma surpresa para os fãs de The Witcher: Henry Cavill, o próprio Geralt – e Superman, para os fãs da DC. A série, baseada em um jogo de videogames, estreia na plataforma próximo ao Natal deste ano.

Cavill contou que ficou apaixonado de cara pelo personagem que interpreta. A série conta a história de Geralt, um caçador de monstros solitário que está tentando achar seu caminho no mundo. Cavill descreveu o personagem como complicado: “Ele tem uma natureza de uma pessoa caridosa, foi assim desde pequeno, mas o mundo acabou o corrompendo”.

A diretora Lauren Schmidt, que também está no painel, comentou que Cavill fez todas as cenas que eram para ser de dublês e que entrou de cabeça no personagem.

Schmidt disse que o público conseguirá se identificar com a série, e citou a importância de desenvolver as personagens femininas com as quais Cavill contracena, Princesa Ciri (Freya Allen) e Yennefer (Anya Chalotra): “Homens e mulheres merecem se ver representados. Todos nós somos fãs de fantasia”.

Durante o painel, foram exibidas cenas exclusivas, duas delas com foco em Yennefer e Ciri, além de um trailer final exclusivo para o público do painel. A série chega para a Netflix no dia 20 de dezembro deste ano.