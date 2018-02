Pai obtém mais de 1 milhão de “likes” para chamar filho de Goku

Phoenix, Estados Unidos – Um cidadão dos Estados Unidos, admirador da popular série de animação japonesa Dragon Ball, conseguiu fazer nesta quinta-feira com que sua esposa aceitasse colocar em seu filho que está para nascer o nome de Goku, o mesmo do personagem principal deste desenho animado, através de um desafio nas redes sociais, no qual obteve mais de 1 milhão de ‘likes’ em 24 horas.

Carlos Sánchez e sua esposa, que esperam o quarto filho e vivem no estado Arizona, no oeste do país, criaram comoção nas redes sociais com o anúncio de que o novo integrante da família se chamará Goku Sánchez.

Carlos publicou uma foto na semana passada com a legenda: “minha esposa disse que se eu conseguir 1 milhão de ‘likes’ posso batizar nosso filho de Goku”, e a postagem se tornou viral.

O pai, no entanto, conseguiu ir além da meta, já que recebeu mais 1,5 milhão de reações em seu perfil no Facebook e até criou uma página especial nesta rede social, “Esperando a Chegada de Goku”, onde os seguidores deixam seus comentários e compartilham vídeos da história do casal e do bebê.

Nessa página, Carlos agradeceu os seguidores que o apoiaram com ‘likes’ para que o seu filho pudesse ter o mesmo nome do personagem do desenho.

“Agradeço a todos pelo apoio. Não posso esperar para mostrar a Goku todos os ‘likes’ que obteve em um dia. Nunca, nem em 1 milhão de anos, pensei que esta foto se tornaria viral como agora. Pensei que conseguiria milhares de ‘likes’, mas jamais pensei que ultrapassaria 1 milhão”, escreveu o pai no Facebook.

Goku é o protagonista do mangá de animação Dragon Ball e foi criado pelo artista japonês Akira Toriyama.