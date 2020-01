Ozzy Osbourne revela que está com Parkinson

São Paulo — O roqueiro britânico Ozzy Osbourne revelou nesta terça-feira que é portador de Parkinson, garantindo que foi um “choque” mas que está pronto para voltar aos palcos.

O ex-vocalista da banda Black Sabbath disse que foi diagnosticado após sofrer uma queda no início de 2019 que o forçou a se submeter a uma cirurgia, que também causou danos nos nervos.

“Tem sido um grande desafio para todos nós”, disse Osbourne ao programa de televisão “Good Morning America”, onde desmentiu rumores de que estava à beira da morte.

“Estou longe disso”, destacou. “Sinto que estou melhor agora ao tornar público que tenho Parkinson, e só espero que eles (os fãs) me apoiem porque preciso deles”.

Osbourne, de 71 anos, disse que estava tomando “muitos remédios” para minimizar os efeitos da cirurgia e a ação do Parkinson, acrescentando que estava ansioso para entrar em turnê novamente.

Atualmente, o “príncipe das trevas” tem shows agendados para a América do Norte em maio.

Osbourne também postou nesta terça-feira no Twitter a letra de uma música que estará em seu próximo álbum, “Don’t forget me as the colors fade”.

Em 2019, o músico adiou uma turnê por conta da recuperação de “uma lesão sofrida ao lidar com um ataque recente de pneumonia”.

“No próximo mês, vai completar um ano em que eu vivi um estado de choque”, disse Osbourne.

O Parkinson é uma doença do sistema nervoso que pode causar tremores, rigidez, movimento lento e dificuldade para falar. Não é mortal, mas não tem cura.

A esposa e empresária do vocalista, Sharon Osbourne, disse que irá à Suíça em abril para buscar mais opções de tratamento.