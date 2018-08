Ouça 10 músicas que marcaram a carreira de Aretha Franklin

da Redação, com agências EFE e AFP

Por da Redação, com agências EFE e AFP

São Paulo – A cantora americana Aretha Franklin, morreu aos 76 anos na sua casa de Detroit, informou nesta quinta-feira sua representante, Gwendolyn Quinn, à imprensa local.

Ao longo de sua carreira, Aretha Franklin ganhou 18 prêmios Grammy, incluindo um pelo conjunto de sua carreira. Entre seus maiores sucessos estão “Respect (1967) e “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” (1968);

A enérgica gravação de 1967 de “Respect” por Aretha Franklin transformou esta música em um hino político e feminista, consagrando sua intérprete como a rainha do soul com apenas 25 anos.

A revista Rolling Stone coroou este sucesso internacional como a quinta melhor canção “de todos os tempos” em uma lista de sucessos publicada em 2004, na qual Aretha Franklin aparecia atrás apenas de Bob Dylan, Rolling Stones, John Lennon e Marvin Gaye.

“Respect” foi escrita e gravada por Otis Redding em 1965, mas foi a versão de Aretha Franklin, com seu refrão contagiante, que a fez passar à posteridade.

Na versão de Redding, um homem exige o respeito de sua esposa, um respeito que considera que ela lhe deve já que ele é quem sustenta a família. Mas Franklin, em sua versão gravada no dia de São Valentim de 1967 em Nova York, elimina esse esquema tradicional, colocando as palavras na boca de uma mulher forte e dinâmica.

Confira a música “Respect” e mais outras 9 músicas que marcaram a carreira da “Rainha do Soul”

– 1967: “Respect”

– 1967: “I Never Loved a Man (The Way I Love you)”

– 1967: “Chain of fools”

– 1967: “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”

– 1968: “Think”

– 1968: “(Sweet Sweet Baby) Since You’ve Been Gone”

– 1968: “I Say a Little Prayer”

– 1970: “Don’t Play That Song”

– 1971: “Spanish Harlem”

– 1971: “Bridge over Troubled Water” (reprise de Simon & Garfunkel)