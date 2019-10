Oscar tem recorde de inscrições para Melhor Filme Internacional

Los Angeles — A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou, nesta segunda-feira, os 93 filmes inscritos para a disputa do Oscar de Melhor Filme Internacional, entre eles um brasileiro, na 92ª edição da principal premiação do cinema, representando um recorde nesta categoria.

Dos 93 filmes selecionados por cada país, a organização escolherá em dezembro um total de dez pré-candidatos oficiais para a estatueta de ouro.

O candidato brasileiro será “A vida invisível de Eurídice Gusmão”, de Karim Ainouz. No dia 16 de dezembro serão anunciados os filmes que passarão para a seguinte rodada da votação do Oscar.

Finalmente, as indicações para todas as categorias da 90ª edição do Oscar serão anunciadas no dia 13 de janeiro de 2020, enquanto a cerimônia de premiação ocorrerá no dia 9 de fevereiro, no Hollywood Dolby Theatre, em Los Angeles.

Até agora, o recorde de inscritos era de 92 filmes na edição de 2017. No ano passado, entre os 87 filmes apresentados, o mexicano “Roma”, de Alfonso Cuarón, levou a estatueta.