Oscar tem ausência de James Franco e aposta na diversidade

Los Angeles (EUA) – A lista de indicados ao Oscar anunciada pela Academia de Hollywood é marcada pela maior presença de mulheres e pessoas de diferentes grupos étnicos e pela ausência do ator e diretor James Franco entre os concorrentes.

No centro de uma polêmica após várias mulheres o acusarem de assédio sexual, Franco não conseguiu nenhuma indicação por “O Artista do Desastre”, que lhe rendeu o Globo de Ouro de melhor ator da comédia.

No entanto, o filme em questão conseguiu uma indicação, na categoria de melhor roteiro adaptado, para Scott Neustadter e Michael H. Weber.

As acusações contra Franco foram reveladas no Twitter durante o Globo de Ouro, cuja cerimônia foi realizada no dia 7 de janeiro. A reportagem do “Los Angeles Times” que checou essas afirmações foi publicada em 11 de janeiro, por isso não está claro se o escândalo sexual afetou a presença de Franco na disputa do Oscar, já que as votações para as indicações foram encerradas no dia seguinte, em 12 de janeiro.

Com o debate sobre igualdade e respeito às mulheres em Hollywood como pano de fundo, Greta Gerwig conseguiu com “Lady Bird: É Hora de Voar” a quinta indicação para uma diretora no Oscar, depois das de Lina Wertmüller (“Pasqualino Sete Belezas”, 1975), Jane Campion (“O Piano”, 1993), Sofia Coppola (“Encontros e Desencontros”, 2003) e Kathryn Bigelow (“Guerra ao Terror”, 2008), a única que recebeu a estatueta.

Além disso, Rachel Morrison tornou-se a primeira mulher na história a ser indicada a melhor diretora de fotografia por seu trabalho em “Mudbound: Lágrimas Sobre o Mississippi”.

Por sua vez, “The Breadwinner”, que teve Angelina Jolie como uma das produtoras, foi indicado na categoria de melhor filme de animação.

O diretor negro Jordan Peele é a terceira pessoa na história do Oscar a conseguir indicações para melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro pelo seu primeiro filme, “Corra!”. Protagonista do longa, Daniel Kaluuya, também negro, apareceu entre os indicados ao Oscar de melhor ator junto com Denzel Washington (“Roman J. Israel, Esq.”). Já Mary J. Blige conseguiu duas indicações, nas categorias de melhor atriz coadjuvante, por “Mudbound: Lágrimas Sobre o Mississippi”, e de melhor canção original, por “Mighty River”, do mesmo filme.

Outro destaque – embora negativo – da lista de indicados foi o desempenho modesto de Steven Spielberg, cujo filme sobre jornalismo “The Post: A Guerra Secreta” só conseguiu duas indicações.

Uma das duas foi para melhor filme, e a outra para melhor atriz, com Meryl Streep, que ampliou seu recorde absoluto como artista com mais indicações da história (21). Ela e Daniel Day-Lewis, que concorre a melhor ator por “Trama Fantasma” podem igualar Katharine Hepburn como maiores vencedores da estatueta, com quatro.

Já o famoso roteirista e agora diretor Aaron Sorkin teve que se contentar com uma única indicação, a de melhor roteiro adaptado por “A Grande Jogada”. E “Mulher-Maravilha”, um dos filmes mais comentados de 2017, não concorre em nenhuma categoria.

As categorias de interpretação serão um território propício para bater marcas. Timothée Chalamet (“Me Chame pelo Seu Nome”) pode ser o mais jovem a vencer na categoria de melhor ator, aos 22 anos, superando Adrien Brody, que recebeu Oscar por “O Pianista” (2002) aos 29.

Já Christopher Plummer, um dos protagonistas de 2017 por substituir Kevin Spacey na última hora em “Todo o Dinheiro do Mundo”, pode ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante aos 88 anos e superar o recorde que ele mesmo estabeleceu quando recebeu a estatueta por “Toda Forma de Amor” (2011), aos 82.

E se há alguém que entende de marcas históricas é o compositor John Williams, que hoje conseguiu sua 51ª indicação, desta vez pela trilha sonora de “Star Wars: Os Últimos Jedi”, o que o coloca como a segunda pessoa com mais indicações na história do Oscar, atrás apenas de Walt Disney, que recebeu 59.

O Oscar, cuja cerimônia será realizada no dia 4 de março em Los Angeles, também contará com a presença da lenda da NBA Kobe Bryant, que foi indicado na categoria de melhor curta-metragem de animação com “Dear Basketball”. EFE