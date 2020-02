Oscar em números: o bilhão do Coringa, Parasita em foco e Netflix líder

São Paulo — A premiação do Oscar, que acontece neste domingo (9), está movimentando os palpites sobre quem vai levar o prêmio de “Melhor Filme” (o principal da noite).

Há quem aposte em “Coringa”, da Warner Bros., em “1917”, da Dreamworks, em “O Irlandês”, produção da Netflix e também para “Parasita”, uma superprodução sul-coreana da Barunson E&A Corp.

“Parasita” é também o único filme estrangeiro a ser indicado na categoria em 2020. Se ganhar, será o primeiro filme internacional a levar o prêmio — recentemente, ao vencer o Globo de Ouro de “Melhor Filme Estrangeiro”, o diretor do longa, Bong Joon-ho, afirmou que “quando vocês [os Estados Unidos] superarem a minúscula barreira das legendas, serão apresentados a muitos outros filmes incríveis”.

Independente de quem levar a estatueta dourada, uma realidade é certa: todos indicados faturaram milhões de dólares em bilheterias — e os gastos para produzi-los também foram milionários.

Veja a seguir os valores, segundo o site Box Office Mojo:

Os indicados, os faturamentos e os gastos

INDICADOS (“Melhor Filme”) GASTOS (em dólares) FATURAMENTO (em dólares) Ford vs Ferrari 97,6 milhões 222 milhões O Irlandês 159 milhões Não Informado Jojo Rabbit 14 milhões 65 milhões Coringa 55-70 milhões 1 bilhão Adoráveis Mulheres 40 milhões 165 milhões História de Um Casamento 18 milhões Não informado 1917 90-100 milhões 254 milhões Era Uma Vez… Em Hollywood 95 milhões 374 milhões Parasita 11 milhões 164 milhões

Os números da premiação

Segundo o relatório anual do site de finanças pessoais WalletHub, um total de 44 milhões de dólares foi gasto para realizar a cerimônia.

Um comercial de 30 segundos durante o período da premiação pode custar 2,6 milhões de dólares ou mais.

Em termos de comparação, o valor é 54% mais barato do que uma aparição no Super Bowl: para uma publicidade da mesma duração durante o evento esportivo, é preciso desembolsar 5,6 milhões de dólares.

Já a estatueta de 25 quilates de ouro do Oscar custa 400 dólares.

Líderes em indicações

A Netflix é o “estúdio” que mais tem indicações, com 24. Em segundo, vem a Disney/Fox, com 23 e a Sony com 20.

A Warner tem 12, enquanto a Universal/Focus Features foi nomeada para 11 categorias e a Neon e Lionsgate fecham o pódio, com oito e sei indicações, respectivamente.