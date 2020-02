Oscar 2020: veja onde assistir à cerimônia de premiação (e aos filmes)

São Paulo – Acontece amanhã (9) à noite, em Los Angeles, a 92ª cerimônia de premiação do Oscar 2020. A data mais aguardada do ano para muitos cinéfilos, sem dúvida. Se você não conseguiu um convite exclusivo para acompanhar tudo direto do Dolby Theatre, há opções.

Confira e faça seus planos para domingo:

Na televisão

Para quem tem TV a cabo, E! e TNT são as opções. O E!, especializado em celebridades, transmite apenas as entrevistas no tapete vermelho, antes da cerimônia. A partir das 18h10.

Já o TNT transmite entrevistas gravadas no tapete vermelho e a cerimônia propriamente dita, que começa às 22h. A transmissão do TNT começa às 20h30. Na TV haverá tradução simultânea – amada e essencial para muitos. Mas insuportável para outros: para isso, há a opção da tecla SAP.

Na TV aberta, a Globo transmite a cerimônia, também com tradução simultânea, depois do Fantástico. O horário de início é incerto, mas deve ser por volta das 23h. Ou seja, a cerimônia já estará em andamento há uma hora. Artur Xexéo, Dira Paes e Maria Beltrão serão, novamente, os comentadores.

Na internet

Para assinantes Globoplay, há a opção de acompanhar a transmissão ao vivo.

Para quem tem TV por assinatura com TNT, o acesso ao app TNT Go é liberado. Portanto, dá para assistir no streaming do canal. Mas ali não dá para eliminar a tradução simultânea e há certo delay no que é transmitido. Cuidado para não levar algum spoiler do vizinho entusiasmado.

Para os atrasados, os filmes

Ainda não viu algum filme do Oscar 2020? Dá para tirar o atraso durante o fim de semana, antes das cerimônia às 22h no dia 9.

Para os assinantes Netflix: na plataforma há “O Irlandês” e “História de Um Casamento”, indicados a vários prêmios, inclusive o de Melhor Filme do ano. Também há “American Factory” e o brasileiro “Democracia em Vertigem”, indicados ao Oscar de Melhor Documentário. A animação “I Lost My Body” também está na plataforma de streaming e concorre a Melhor Animação.

No Google Play Filmes (mesmo catálogo do “Filmes no YouTube”) dá para alugar ou comprar filmes como “Coringa”, “Era Uma Vez em Hollywood”, “Ad Astra”, “O Rei Leão”, “Rocketman”, “Toy Story 4”, “Vingadores: Ultimato” e “Dor e Glória”, todos indicados em pelo menos uma categoria.

Para quem quer correr até o cinema mais próximo, vários filmes, indicados em diversas categorias, estão em cartaz nos cinemas de São Paulo e outras cidades: “Judy”, “Jojo Rabbit”, “1917”, “O Escândalo”, “Parasita”, “Adoráveis Mulheres”, “Um Belo Dia na Vizinhança” e “Era Uma Vez em Hollywood” estão com sessões.