Academia divulga lista de indicados ao Oscar 2018

Estes são os principais indicados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas ao Oscar 2018.

Melhor filme:

“Me chame pelo seu nome”(“Call Me By Your Name”)

“O destino de uma nação”(“Darkest Hour”)

“Dunkirk”

“Corra!” (“Get Out”)

“Lady Bird: a hora de voar” (“Lady Bird”)

“Trama fantasma” (“Phantom Thread”)

“The Post: a guerra secreta” (“The Post”)

“A forma da água” (“The Shape of Water”)

(“Três anúncios para um crime” (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”)

Melhor diretor:

Christopher Nolan, “Dunkirk”

Jordan Peele, “Corra!”

Greta Gerwig, “Lady Bird: a hora de voar”

Paul Thomas Anderson, “Trama fantasma”

Guillermo del Toro, “A forma da água”

Melhor ator:

Timothee Chalamet, “Me chame pelo seu nome”

Daniel Day-Lewis, “Trama fantasma”

Daniel Kaluuya, “Corra!”

Gary Oldman, “O destino de uma nação”

Denzel Washington, “Roman J. Israel, Esq.”

Melhor atriz:

Frances McDormand, “Três anúncios para um crime”

Margot Robbie, “Eu, Tonya”

Saoirse Ronan, “Lady Bird: hora de voar”

Meryl Streep, “The Post: a guerra secreta”

Melhor ator coadjuvante:

Willem Dafoe, “Projeto Flórida”

Woody Harrelson, “Três anúncios para um crime”

Richard Jenkins, “A forma da água”

Christopher Plummer, “Todo o dinheiro do mundo”

Sam Rockwell, “Três anúncios para um crime”

Melhor atriz coadjuvante:

Mary J. Blige, “Mudbound: lágrimas sobre o Mississipi”

Allison Janney, “Eu, Tonya”

Lesley Manville, “Trama fantasma”

Laurie Metcalf, “Lady Bird: hora de voar”

Octavia Spencer, “A forma da água”