Os Targaryen vem aí: HBO anuncia nova série baseada em Game of Thrones

O canal a cabo HBO anunciou nesta terça-feira (29) que aprovou a produção de uma série prequel de “Game of Thrones“.

A nova série, “House of the Dragon”, é baseada no livro “Fire and Blood” de George RR Martin e se situa 300 anos antes da luta pelo Trono de Ferro que cativou todo o mundo.

“É um prazer anunciar hoje que estamos encomendando a série ‘House of the Dragon’ para a HBO”, anunciou Casey Bloys, presidente de programação do canal, no evento de lançamento plataforma de streaming Max em Los Angeles.

A nova série será produzida por Martin, Ryan Condal e Miguel Sapochnik, que dirigiu episódios de Game of Thrones, incluindo o vencedor do Emmy “Battle of the Bastards”.

“O universo de ‘Game of Thrones’ é muito rico em histórias”, disse Bloys. “Nos anima muito poder explorar as origens da casa Targaryen e os primeiros dias de Westerosjunto com Miguel, Ryan e George”

GoT foi transmitida por oito temporadas e ganhou 59 prêmios Emmy, considerados o Oscar da televisão.