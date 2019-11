“Os Simpsons” pode estar perto do fim

Londres – A série de animação “Os Simpsons” está perto de chegar ao último episódio, após 30 anos de exibição, de acordo com o músico Danny Elfman, autor do tema de abertura do desenho.

“Pelo que ouvi, vai chegar ao final”, afirmou o compositor, em entrevista ao podcast “Joe.ie”, de acordo com jornal britânico “The Guardian”.

“Não sei com certeza, mas ouvi que estaria no último ano”, completou Elfman, que foi quatro vezes indicado ao Oscar.

Criada por Matt Groening, “Os Simpsons” é a série de animação que está há mais tempo no ar no planeta.

A atração começou como uma seção em um programa de entretenimento da emissora americana “Fox”, em 1987, até ganhar horário próprio, de 30 minutos de duração, em dezembro de 1989.

“Fico atônito e espantado de que tenha durado tanto tempo”, admitiu Elfman.

“Realmente, esperava que duraria três episódios, antes de ser cancelada. Era tão extravagante naquele momento, que pensei que não teria nenhuma oportunidade”, concluiu.

O autor ainda brincou sobre o tema, garantindo que escreveu “uma loucura de peça musical” e admitindo que achava que ninguém a escutaria.