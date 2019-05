“Os Simpsons” completam 30 anos com números impressionantes

São Paulo — Ao longo de 30 temporadas, a família Simpson já estrelou 662 episódios com, em média, 24 minutos cada. Ou seja, assistir toda a série demora mais de 260 horas, ou cerca de 11 dias ininterruptos. Como a série mais longeva da TV, Os Simpsons tem números surpreendentes.

Cada episódio dos Simpsons tem um custo de produção em torno de US$ 500 mil, totalizando US$ 331 milhões para todas as temporadas. No entanto, o retorno é certo: somente em 2008, US$ 750 milhões foram levantados em merchandising. Nas três décadas de seriado, mais de 500 empresas já licenciaram produtos dos Simpsons – desde o Burger King até o Corinthians.

O custo de 30 segundos de comercial no intervalo dos Simpsons nos EUA, de acordo com uma pesquisa da Forbes, é de US$ 162 mil. Apesar disso, a audiência do programa vem caindo consistentemente há anos. Enquanto a primeira temporada, em 1989, somava 27,8 milhões de espectadores em média, hoje em dia os Simpsons são exibidos para cerca de 4 milhões de pessoas.

O personagem mais verborrágico da série é Homer, com mais de 250 mil palavras ditas de acordo com um levantamento de 2016 do engenheiro de software Todd W. Schneider. Ele falou mais que o dobro da segunda colocada, Marge, com cerca de 125 mil palavras.