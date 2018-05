Os principais protagonistas do casamento real inglês

Conheça os principais protagonistas do casamento do príncipe Harry da Inglaterra com Meghan Markle:

Príncipe Harry

O noivo, 33 anos

Aos 12 anos sofreu o golpe da morte de sua mãe, Diana, um fato que, segundo ele, o levou a viver uma juventude agitada. Após uma década nas Forças Armadas e duas idas ao Afeganistão, o príncipe parece mais estável e divide seu tempo entre os compromissos oficiais e os “Jogos Invictus” (Invictus Games), uma competição para feridos de guerra.

Meghan Markle

A noiva, 36 anos

Criada em Hollywood, Markle se formou em Teatro e em Relações Internacionais na Universidade americana de Northwestern, perto de Chicago. Fez seu nome como atriz vivendo a advogada Rachel Zane na série de televisão americana “Suits” entre 2011 e 2017. Também se dedicou a causas em prol das mulheres. Já foi casada por dois anos, até 2013, com o produtor de cinema Trevor Engelson.

A rainha Elizabeth II

Avó do noivo, 92 anos

Monarca desde 1952. Durante o seu reinado, o país viveu uma transformação radical – perdeu o Império, se tornou multiétnico, entrou e saiu da União Europeia -, o que a converteu em uma presença constante e tranquilizadora.

O príncipe Philip, duque de Edimburgo

Avô do noivo, 96 anos

O príncipe Philip esteve ao lado da rainha desde que os dois se casaram, em 1947, mas pode ser que não compareça ao matrimônio porque ainda está se recuperando de uma operação no quadril. Oficial das Forças Armadas, serviu na Segunda Guerra Mundial e foi testemunha da rendição japonesa. Se aposentou dos compromissos oficiais em 2017, nos quais “brilhou” por seus comentários inapropriados e por sua sinceridade.

O príncipe William, duque de Cambridge

O padrinho

O irmão mais velho, William, devolve o favor a Harry, que foi o padrinho de seu casamento em 2011. Segundo na linha de sucessão ao trono, logo depois de seu pai, Charles, renunciou ao seu trabalho como piloto de helicópteros-ambulância para se dedicar aos compromissos oficiais em tempo integral. É pai de três filhos que, ao longo do tempo, foram deslocando Harry na ordem de sucessão, que agora ocupa o sexto lugar.

O príncipe Charles

Pai do noivo

O herdeiro do trono, de 69 anos, continua na recâmara já tendo superado a idade de aposentadoria. Seu conto de fadas com Diana evaporou e acabou em divórcio. Combina seus trabalhos de caridade com seu interesse pela Arquitetura e pelo Meio Ambiente.

Doria Ragland

Mãe da noiva

Assistente social e professora de ioga, com tranças rastafári e um piercing no nariz, é “um espírito livre”, nas palavras de sua filha Meghan. Conheceu o pai da noiva quando trabalhava como maquiadora na TV. Em 2017 correu a maratona de Los Angeles.