Mandarina, pimenta rosa e toranja para elas. Para o público masculino, limão caviar, pimenta negra e hortelã. Eis algumas das notas que caracterizam os perfumes mais indicados para o verão por marcas incensadas como Burberry, Montblanc e Jimmy Choo.

Essas notas são as melhores aliadas, segundo as grifes consultadas, para quando as altas temperaturas não dão nenhuma trégua e o suor teima em aparecer a todo momento.

Confira nossa seleção de fragrâncias para a temporada mais quente do ano, à venda em plataformas como epocacosmeticos.com.br, belezanaweb.com.br e sephora.com.br.

Fragrâncias femininas

Burberry HER Blossom

Principais notas: mandarina e pimenta rosa, além de flor de ameixa, almíscar e sândalo, entre outras. R$ 529, o frasco de 100 mililitros.

Coach Floral Blush

É marcado pelo aroma de toranja e goji berries, embora não esconda notas de pêssego, madeira branca e almíscar. R$ 499, o frasco de 90 mililitros.

Jimmy Choo Floral

Repare no óleo de bergamota e de nectarina que exalam deste perfume, caracterizado ainda pela flor de damasco e pelo almíscar. R$ 424, o frasco de 90 mililitros.

Montblanc Lady Emblem L’Eau

Vendido em um engenhoso frasco, chama a atenção pelo aroma de rosas, símbolo da linha Lady Emblem, e pelo toque amadeirado em razão do cedro. R$ 499, o frasco de 75 mililitros.

Fragrâncias masculinas

Coach For Men EDT

Uma profusão cítrica, porém discreta, marcada pelas notas de pêra, bergamota, cardamomo, coentro e gerânio. R$ 459, o frasco de 100 mililitros.

Jimmy Choo Urban Hero

O limão caviar e a pimenta negra são as características sensoriais mais evidentes. R$ 529, o frasco de 100 mililitros.

Montblanc Explorer

O perfume remete principalmente a bergamota e sálvia, além de sândalo e patchouli. R$ 539, o frasco de 100 mililitros.

Mr Burberry Índigo

As principais notas, o limão e o alecrim, são suavizadas pela hortelã e as folhas de violeta. R$ 459, o frasco de 100 mililitros.