Os móveis ideais (e diferentões) para cozinhas compactas

São Paulo – Ter espaços amplos dentro de casa é algo muito importante e cada vez mais raro nos dias de hoje. Por isso, otimizá-los é sempre fundamental.

Em uma cozinha compacta isso não é diferente, pois são tantos aparelhos e utensílios, que, muitas vezes, fica difícil achar lugar para tudo. Existem, no entanto, soluções inteligentes para esse tipo de problema.

Os móveis multifuncionais são um bom exemplo. Eles são tendência para quem quer gerar espaços mais versáteis. O resultado é expressivo, principalmente em apartamentos de reduzidas dimensões.

Bonitos e funcionais

Vale lembrar que cozinha compacta ou não compacta, de todo modo, é uma área de trabalho. Portanto, a finalidade de seu design deve ser a união entre estética e funcionalidade. E uma ótima maneira de se obter isso é por meio dos móveis não convencionais.

São mesas, armários e outras peças mobiliárias que servem, ao mesmo tempo, para várias funções diferentes e lugares da casa. Isso porque seus inovadores desenhos se adaptam bem a diversas situações – quase como um coringa da decoração de interiores. Não há dúvidas que são peças ótimas para economizar espaços e integrar ambientes, adaptando cada cantinho da casa.

Os arquitetos e outros profissionais criativos têm ousado cada vez mais na criação de móveis desse estilos. Infelizmente, a maioria desse tipo de produto ainda não está à venda em lojas do Brasil. A Equipe do Viva Decora, no entanto, separou dicas valiosas de opções de móveis funcionais para cozinhas como fonte inspiração para todos aqueles que amam a arte de planejar os ambientes. Confira a seguir:

Camuflados

Em uma cozinha compacta, o que parece um simples armário pode ser uma despensa com várias subdivisões para guardar desde alimentos a produtos de limpeza. Gabinetes de mesmo tamanho podem ter compartimentados em proporções diferentes, ideais para guardar tudo o que for utilizado diariamente. E eles, inclusive, ainda podem esconder grandes aparelhos domésticos, como geladeiras e exaustores.

Então, um móvel multifuncional, quando fechado, cumpre apenas uma função decorativa, mas quando aberto mostra um mundo de possibilidades. Geralmente, ele é capaz de assumir formatos diferentes e ter inúmeras extensões. Como uma bancada que serve para apoio de pratos, base de corte de alimentos, mesa de refeições e divisor de ambientes. Tudo vai depende do gosto e das necessidades do morador.

Em verdade, pode-se atribuir a função que quiser para os móveis – e existem várias tendências para cozinhas modernas. Um módulo comum, com rodinhas, pode servir também como um prático carrinho de apoio. Suas partes retráteis podem formar uma mesa extensível. E as prateleiras internas suporte para livros, porta-retratos, cestos organizadores e muitos outros objetos.

Planejados

Adquirir um móvel multifuncional pronto seria uma enorme economia de preço e de tempo para as pessoas. Só que peças assim, feitas em série, são pensadas para atender as necessidades gerais da população. Isso quer dizer que, dificilmente, elas venham a funcionar bem em qualquer tipo de cozinha. Neste caso, a melhor opção são os móveis planejados.

Peças sob medida são totalmente projetadas e por isso se adequam melhor aos ambientes. Elas levam em consideração as dimensões dos cômodos, jamais perdendo qualquer centímetro. Então, todo o detalhe ou recorte que a pessoa quiser é possível adaptar às condições do fabricante. Mas, exatamente por isso, seu planejamento é tão complexo, necessitando de mão de obra especializada.

Os móveis personalizados têm como principal vantagem à funcionalidade, um dos maiores pré-requisitos para uma boa cozinha compacta. Eles trazem mais amplitude mesmo aos menores ambientes, sendo a melhor opção para explorar cada pequeno espaço disponível. E assim como as possibilidades de personalização são infinitas, infinitas também podem ser as funcionalidades.