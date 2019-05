Os melhores lançamentos para quem almeja assar carnes com estilo

Churrasco com design

Noori

Criado por três amigos de São Paulo, o Noori é um fogão a lenha que chama a atenção pelo design elegante e pela praticidade. Portátil, pode ser levado para o lado da piscina, disposto na varanda e até dentro de casa. Permite assar carnes, pizzas e qualquer alimento digno de um fogão a lenha e ainda faz as vezes de defumador e salamandra. O corpo é de concreto refratário, a tampa é de alumínio e as alças, de madeira. R$ 5.490, site.

Konstantin Slawinski

Projetado por uma companhia alemã, tem estrutura feita com chapa de aço com revestimento em pó, 81 centímetros de diâmetro e roda de madeira, que ajuda tanto na mobilidade do equipamento, batizado de Konstantin Slawinski, quanto a imprimir estilo ao ambiente escolhido para o churrasco. É um produto que se transforma conforme é usado, pois o fogo tende a consumir o revestimento em pó, especialmente no fundo da tigela. US$ 899, site.

Summit

Com um metro e meio de altura, esta churrasqueira da série Summit da Weber tem tampa e cuba esmaltadas, termômetro integrado e acendedor automático com ignição a gás (o botijão é vendido à parte). Outros diferenciais: permite alterar a posição da grelha e regular a ventilação de maneira prática. US$ 1,699, site.

TCP-400

Indicada para quem não quer investir dinheiro muito numa churrasqueira, a TCP-400, da Tramontina, tem estrutura em inox e é extremamente fácil de montar. Outra vantagem do equipamento é seu formato, que favorece uma economia considerável de carvão. A partir R$ 564, site.