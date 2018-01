Os melhores hotéis do mundo

São Paulo – O prêmio World Travel Awards premiou os melhores hotéis e o The Oberoi Udaivilas, na Índia, foi eleito o melhor no ano passado.

O prêmio, que está em sua 24ª edição, elegeu também os melhores hotéis de 2017 por características físicas (arquitetura, design, tipos de quartos, etc.); geográficas (praia, ilha, cidade, etc.) e por interesses (esportes, lua de mel, famílias, etc.).

Na lista dos premiados, aparecem diversos hotéis da Indonésia, Maldivas, Dubai, Inglaterra e Itália.

Os destinos eleitos são escolhidos entre os que já ganharam prêmios regionais, os que são recomendados pela organização do prêmio e também os que se cadastram e são aprovados pela organização. O processo de votação dura um ano e o júri é composto por executivos qualificados do mercado de turismo e também por consumidores de viagens.

Votos de consumidores têm peso 1, enquanto votos de profissionais de viagem têm peso 2. Para que um voto tenha peso maior, é necessário se registrar como profissional do setor e enviar, no mínimo, 10 votos. Todos os votos são auditados.

Veja abaixo os hotéis ganhadores em cada categoria do World Travel Awards desse ano:

Hotel

The Oberoi Udaivilas, na Índia

Resort

Forte Village Resort, na Itália

Hotel em aeroporto

Hilton Heathrow Airport, em Londres

Resort em aeroporto

Hulhule Island Hotel, nas Maldivas

Melhor hotel all suite

Hotel Amandari, em Bali, Indonésia

Resort all inclusive

Sandals LaSource Grenada Resort & Spa

Hotel com apartamentos

JA Oasis Beach Tower, em Dubai, nos Emirados Árabes

Resort em praias com cassino

Mazagan Beach & Golf Resort, no Marrocos

Resort em praia

Andilana Beach Resort, em Madagascar

Hotel boutique all suite

Hotel Les Ottomans, na Turquia

Hotel boutique

Saxon Hotel, Villas and Spa, na África do Sul

Resort boutique

Charming Luxury Lodge & Private Spa, na Argentina

Resort boutique com chalés

Eagles Nest, na Nova Zelândia

Resort com cassino

Wynn, em Las Vegas, Nevada

Hotel em cidade

Grosvenor House, da rede JW Marriott, na Inglaterra

Hotel clássico

Dukes, em Londres

Resort em deserto

Bab Al Shams Desert Resort & Spa, em Dubai, nos Emirados Árabes

Hotel com design

Armani Hotel, em Dubai, nos Emirados Árabes

Resort para mergulho

Constance Moofushi, nas Maldivas

Pousada ecológica

Aristi Mountain Resort & Villas, na Grécia

Resort para famílias

Rimba Jimbaran Bali by Ayana, na Indonésia

Resort completo

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa, na Turquia

Hotel ecológico

Finch Bay Galapagos Hotel, no Equador

Resort ecológico

Anantara Hua Hin Resort, na Tailândia

Hotel histórico

Ciragan Palace Kempinski, em Istambul, na Turquia

Resort para lua de mel

JW Marriott Venice Resort & Spa, em Veneza

Hotel em praia com chalés

Beachfront Villas One & Only The Palm, em Dubai

Hotel com coberturas

Penthouses @Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah, em Dubai

Hotel com residências

W Doha Hotel & Residences, no Quatar

Hotel de gelo

Icehotel, na Suécia

Resort em ilha

Pullman Timi Ama, na Sardenha, Itália

Chalés em ilha

The Villas at Ayana Resort and Spa,em Bali, Indonésia

Hotel com arquitetura

The Peninsula, em Paris

Resort com arquitetura

Atlantis The Palm, em Dubai, nos Emirados Árabes

Resort com lazer

Mriya Resort & Spa

Hotel estiloso

Hotel Indigo Lower East Side, em Nova York

Resort estiloso

Rixos The Palm Dubai Hotel, em Dubai

Novo hotel

Dukes em Dubai, nos Emirados Árabes

Novo resort

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, no Vietnã

Hotel em palácio

San Clemente Palace Kempinski, em Veneza

Resort em ilha privada

Song Saa Private Island, no Cambodia

Pousada em região de safári

Four Seasons Safari Lodge em Serengeti, na Tanzânia

Resort em região de safári

Legend Golf & Safari Resort, na África do Sul

Resort com estrutura para esportes

The Meydan Hotel, em Dubai

Resort com parque temático

Universal Orlando Resort, na Flórida

Hotel temático

Panda Hotel, em Hong Kong

Resort com chalés

Round Hill Hotel & Villas, na Jamaica

Resort com chalés na água

Sun Aqua Vilu Reef, nas Maldivas

Resort para casamentos

InterContinental Samui Baan Taling Ngam Resort, na Tailândia

Hotel com SPA

Grand Hotel Lienz, na Áustria

Resort romântico

Baros, nas Maldivas