Os melhores carros de 2018, segundo o World Car Awards

São Paulo – Todos os anos, o World Car Awards elege os melhores carros do mundo em diferentes categorias. Nesta semana, os vencedores dessa importante competição foram anunciados durante cerimônia no Salão do Automóvel de Nova York.

O modelo XC60 da Volvo conquistou o prêmio principal da disputa e foi eleito o carro do ano de 2018 – desbancando o CX‐5, da Mazda, e a Range Rover Velar, da Land Rover, outros dois finalistas.

“Tenho o prazer de ver os investimentos da nossa empresa dando resultado. Estamos diante de uma dura concorrência, mas esse prêmio mostra que a Volvo tem a combinação certa para agradar clientes do mundo todo”, afirmou Håkan Samuelsson, presidente Volvo Cars, em comunicado.

Inúmeros critérios são levados em consideração para a escolha dos campeões, como design, conforto, segurança e até a avaliação dos próprios compradores dos modelos. Para entrar na disputa, os carros precisam ser vendidos em ao menos dois continentes no período de um ano.

Conheça todos os vencedores do World Car Awards por categoria:

Carro do ano: Volvo XC60

Carro mais luxuoso: Audi A8

–

Carro com melhor performance: BMW M5

Carro com melhor design: Range Rover Velar

Carro verde: Nissan LEAF

Carro urbano: Volkswagen Polo