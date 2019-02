As imagens mais marcantes dos primeiros dias das Olimpíadas

1. Michael Phelps (EUA) fazendo nado borboleta nos Jogos Olímpicos zoom_out_map 1 /18 (Adam Pretty/Getty Images)

2. Tuau Lapua Lapua, do Tuvalu, levanta peso no dia 30 de julho, nas Olimpíadas zoom_out_map 2 /18 (Laurence Griffiths/Getty Images)

3. Imke Duplitzer, da Alemanha, comemora ponto na esgrima feminina zoom_out_map 3 /18 (Hannah Johnston/Getty Images)

4. Yamaguchi Falcão Florentino do Brasil (à esquerda) luta boxe com Sumit Sangwan da Índia (à direita) nas Olimpíadas zoom_out_map 4 /18 (Scott Heavey/Getty Images)

5. Mãos de Louis Smith, do Reino Unido, antes de começar sua sequência de ginástica artística zoom_out_map 5 /18 (Michael Steele/Getty Images)

6. Chinesa Yujie Sun (à esquerda) compete contra a ucraniana Yana Shemyakina (à direita), durante a esgrima dos Jogos Olímpicos de Londres zoom_out_map 6 /18 (Hannah Johnston/Getty Images)

7. Sul-coreana Lam Shin chora ao perder a luta de esgrima contra a alemã Britta Heidemann zoom_out_map 7 /18 (Hannah Johnston/Getty Images)

8. Suíça Elise Nicholas compete na travessia de caiaque no dia 30 de julho zoom_out_map 8 /18 (Phil Walter/Getty Images)

9. Italiana Vittoria Panizzon participando da competição de hipismo nos jogos zoom_out_map 9 /18 (Mike Hewitt/Getty Images)

10. A judoca brasileira Sarah Menezes comemora vitória contra a belga Charline van Snick, nas Olimpíadas de Londres, em 2012. Ela levou o ouro na competição. zoom_out_map 10 /18 (Darren Staples/Reuters)

11. Felipe Kitadai conquistou o bronze para o Brasil na categoria de judô para lutadores de até 60 kg. Mas quebrou a medalha enquanto tomava banho. zoom_out_map 11 /18 (Kim Kyung-Hoon/Reuters)

12. O nadador brasileiro Thiago Pereira ganhou medalha de prata nos 400 metros zoom_out_map 12 /18 (Toby Melville/Reuters)

13. A brasileira Rafaela Silva, lutadora de judô, chora ao ser desclassificada das Olimpíadas de Londres. Ela deu um golpe irregular na húngara Hedvig Karalkas em sua segunda luta zoom_out_map 13 /18 (Toru Hanai/Reuters)

14. Polonesa Natalia Partyka participou das Olimpíadas e irá competir na Paraolimpíada. Ela levou o ouro em 2008, em Pequim, e nasceu sem o antebraço e a mão direita zoom_out_map 14 /18 (Grigory Dukor/Reuters)

15. Soldados britânicos foram convocados para assistir os jogos nas Olimpíadas de Londres nos locais desocupados. Alguns deles são veteranos recém-chegados do Afeganistão zoom_out_map 15 /18 (Mike Blake/Reuters)

16. Im Dong Hyun é um deficiente visual que bateu recorde de tiro com arco nas Olimpíadas de Londres de 2012. Ele tem apenas 20% da visão no olho direito e 10% do esquerdo zoom_out_map 16 /18 (Suhaib Salem/Reuters)

17. Sósia da Rainha Elizabeth II desce de paraquedas nas aberturas das Olimpíadas 2012. Ela estava acompanhada pelo personagem James Bond, o espião 007 zoom_out_map 17 /18 (Getty Images)

18. Paul McCartney, músico que fez parte dos Beatles, fez uma apresentação com clássicos na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 zoom_out_map 18/18 (Mike Blake/Reuters)

São Paulo – Os Jogos Olímpicos de Londres 2012 começaram na semana passada, na capital da Inglaterra. O evento teve abertura com referências do escritor e dramaturgo clássico William Shakespeare até figuras da cultura pop, como o vilão Voldemort dos livros de Harry Potter.

Até o momento, o Brasil está com três medalhas na competição: uma de ouro da judoca Sarah Menezes, uma de prata do nadador Thiago Pereira e uma de bronze do outro judoca Felipe Kitadai.

Nestes três primeiros dias, o sul-coreano Im Dong Hyun bateu recorde de tiro com arco nas Olimpíadas, com 699 pontos. Hyun é deficiente visual – de acordo com o comitê olímpico coreano, o atleta tem apenas 20% da visão no olho direito e 10% do esquerdo.

Apesar de eliminada da competição, a polonesa Natalia Partyka emocionou o mundo ao mostrar agilidade no tênis de mesa apesar de ter nascido sem o antebraço e a mão direita. Antes de perder o jogo contra a holandesa Jie Li, ela venceu dois sets.

Clique nas fotos para ver as imagens dos grandes momentos das Olimpíadas de Londres – até agora.