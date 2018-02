Os filmes indicados ao Oscar que estão em cartaz nos cinemas

São Paulo – Se você ainda não começou a maratona, corra para assistir aos indicados ao Oscar de “Melhor filme” em 2018. A cerimônia acontece daqui duas semanas, dia 4 de março.

Seis dos nove indicados estão em cartaz nos cinemas, incluindo “A forma da água”, que lidera o ranking com 13 indicações. O longa “Dunkirk” vem na sequência, com 8 indicações, mas já saiu de cartaz na maioria das cidades.

Ainda estão fora dos cinemas os filmes “Corra!”, que estreia somente em 18 de maio, “Trama fantasma”, que estreia na próxima quinta-feira (22). Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2018.

A seguir, confira os seis longas indicados ao Oscar de “Melhor filme” que estão em cartaz nos cinemas. Que comece a maratona!

A forma da água

A fantasia romântica dirigida pelo mexicano Guillermo del Toro é a favorita para ganhar o Oscar 2018. O filme já tinha sido o mais indicado no Globo de Ouro, em sete categorias, mas levou somente os prêmios de “Melhor diretor” e “Melhor trilha sonora original”.

A história é uma fábula que se passa na década de 1960, em meio aos grandes conflitos políticos e bélicos e às grandes transformações sociais ocorridas nos Estados Unidos. Elisa (Sally Hawkins), zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida presa no local e elabora um arriscado plano de fuga.

O filme também concorre em outras doze categorias: “Melhor diretor” (Guillermo del Toro), “Melhor atriz” (Sally Hawkins), “Melhor atriz coadjuvante” (Octavia Spencer), “Melhor ator coadjuvante” (Richard Jenkins), “Melhor fotografia” (Dan Laustsen), “Melhor roteiro original” (Guillermo del Toro e Vanessa Taylor), “Melhor montagem”, “Melhor edição de som”, “Melhor mixagem de som”, “Melhor trilha sonora” (Alexandre Desplat), “Melhor direção de arte” e “Melhor figurino”.

Três anúncios para um crime

O drama sombrio da distribuidora Fox Searchlight conta a história de uma mulher furiosa que busca justiça pelo assassinato de sua filha. O longa tem roteiro do diretor Martin McDonagh e foi elogiado pelas atuações de Frances McDormand (de “Queime depoi de ler”) e Sam Rockwell (de “Poltergeist: O fenômeno”).

Maior vencedor do Globo de Ouro, o filme se passa na pequena cidade americana de Ebbing, interior do Missouri, onde a mãe decide cobrar resultados da polícia local sobre o assassinato da filha.

O longa também concorre em outras cinco categorias, uma delas com dois atores: “Melhor atriz” (Frances McDormand), “Melhor ator coadjuvante” (Woody Harrelson e Sam Rockwell), “Melhor roteiro original” (Martin McDonagh), “Melhor montagem” e “Melhor trilha sonora” (Carter Burwell ).

O destino de uma nação

Winston Churchill é o personagem principal do filme do diretor Joe Wright, com Gary Oldman vencedor do Globo de Ouro pelo papel. O longa mostra o porquê do fascínio pela figura do estadista, em um mundo dominado por líderes políticos inexpressivos, corruptos ou lunáticos.

O filme também concorre em outras quatro categorias: “Melhor ator” (Gary Oldman), “Melhor fotografia” (Bruno Delbonnel), “Melhor maquiagem e cabelo” e “Melhor figurino”.

Lady Bird: A hora de voar

Esse é o filme de estreia de Greta Gerwig (de “Frances Ha”) como diretora e tem sido apontado como um longa despretensioso, mas sensível. O longa conta uma história clássica, de passagem da adolescência para a idade adulta.

Saoirse Ronan é Christine, auto-rebatizada como a Lady Bird do título. Deseja fazer faculdade fora da cidade de Sacramento, mas a mãe (Laurie Metcalf) é controladora ao extremo e o pai (Tracy Lets) está desempregado.

O filme também concorre em outras quatro categorias: “Melhor diretor” (Greta Gerwig), “Melhor atriz” (Saoirse Ronan), “Melhor atriz coadjuvante” (Laurie Metcalf) e “Melhor roteiro original (Greta Gerwig).

Me chame pelo seu nome

A história gira em torno do despertar da sexualidade de um adolescente durante as férias de verão, quando conhece um colega de seu pai. Elogiado pela crítica por sua sensibilidade, o filme é dirigido por Luca Guadagnino e produzido por um brasileiro, Rodrigo Teixeira.

O filme foi inspirado em um livro do egípcio-americano André Aciman, lançado em janeiro.

O filme também concorre em outras três categorias: “Melhor ator” (Timothée Chalamet), “Melhor roteiro adaptado” e “Melhor canção original ( “Mystery of love”, de Sufjan Stevens).

The Post: A guerra secreta

Com Meryl Streep e Tom Hanks no elenco, o filme de Steven Spielberg mostra o jornalismo heroico dos editores Katharine Graham e Ben Bradlee, do Washington Post. O filme se passa em 1971, quando os jornalistas arriscam suas carreiras e liberdade para expor segredos governamentais que abrangem três décadas e quatro presidentes dos Estados Unidos.

O Washington Post ainda era um jornal local, que estava prestes a lançar suas ações na Bolsa de Valores para se capitalizar. Mas uma série de denúncias de que o governo norte-americano mentiu sobre sua atuação na Guerra do Vietnã mudou o rumo do veículo.

O filme também concorre na categoria de “Melhor atriz” (Meryl Streep).