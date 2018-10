Os filmes e séries que saem da Netflix em novembro

São Paulo – Todo mês, a Netflix promove um rodízio das produções incluídas em seu catálogo. Portanto, vale dar uma checada na lista do mês que vem, divulgada por aplicativos, e correr para ver aquele título que te interessa antes que ele saia do serviço de streaming.

Entre os destaques das baixas do mês de novembro, estão os filmes “Na Natureza Selvagem”, produzido por Sean Penn; “O Lobo de Wall Street”, com Leonardo DiCaprio; o clássico “O Nome da Rosa”, baseado no romance de Umberto Eco; o primeiro filme da franquia “Transformers” e dois títulos da franquia “Missão: Impossível”.

Confira abaixo os filmes, séries, documentários e desenhos animados que serão retirados do catálogo da Netflix no próximo mês, segundo o aplicativo Upflix, que compila atualizações no catálogo. Como a plataforma de streaming atua com licenças, é possível que filmes retirados voltem novamente ao catálogo:

Dia 1º

Chrisley Knows Best (programa americano)

Um Santo Vizinho (filme)

Flor da Neve e o Leque Secreto (filme)

Missão: Impossível – Protocolo Fantasma (filme)

Ilha do Medo (filme)

A Família Addams (filme)

Segurança de Shopping 2 (filme)

Going Clear: Scientology and the Prison of Belief (documentário)

A vida é curta demais (série – 1 temporada)

Vinho de verão (filme)

Mary Portas: Secret Shopper (série – 1 temporada)

Ponto de Partida (filme)

A Moonless Night (animação)

Reféns (filme)

O Doador de Memórias (filme)

O Nome da Rosa (filme)

Todos os Cães Merecem o Céu (animação)

Lado a lado (filme)

Um hotel bom pra cachorro (filme)

Goldie & Bear (série – 1 temporada)

Legacy: o Novo Legado Comela (filme)

Max Steel (série -2 temporadas)

Deprogrammed (documentário)

Escorpião Apaixonado (filme)

O Som e a Fúria (filme)

Anina (animação)

Transformers (filme)

O Super Lobista (filme)

Guy Martin: O Último Voo dos Vulcans (documentário)

Big Dreams, Small Spaces (série – 1 temporada)

Love Your Garden (reality show – 1 temporada)

Promessas de Guerra (filme)

A vida é curta demais – Episódio Especial (série)

Happy People: A Year in the Taiga (documentário)

Aranhas (filme)

Aarakshan (filme)

A Entidade 2 (filme)

Uma Janela para o Amor (filme)

A Missão (filme)

Querido Frankie (filme)

Morte Limpa (filme)

Easy Sex, Sad Movies (filme)

Missão: Impossível 3 (filme)

Na Natureza Selvagem (filme)

Escola de Rock (filme)

Dia 2

600 Miles (filme)

Food Choices (documentário)

Chappie (filme)

Dia 4

Goodbye Mr. Black (série – 1 temporada)

The House of Small Cubes (animação)

Dia 6

O Lobo de Wall Street (filme)

Dia 8

Death Note (série – 1 temporada)

Dia 15

Pororo – O Pequeno Pinguim (desenho – 2 temporadas)

Dia 16

12 Monkeys (programa de TV)

George, o curioso (desenho – 2 temporadas)

Dia 19

Goosebumps (série – 1 temporada)

Dia 20

Lockup: County Jails (documentário)

Dia 25

Marte (série – 1 temporada)