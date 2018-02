Os filmes e séries que saem da Netflix em março

São Paulo – Todo mês, a Netflix faz uma limpa em seu catálogo. Portanto, antes do início de março, pode valer a pena dar uma checada na lista dos filmes e séries que saem do serviço de streaming, divulgada por aplicativos, e correr para ver aquele título que está na sua lista há algum tempo.

Entre os destaques das baixas do mês de março, estão o clássico “Amadeus”, filme ganhador de oito Oscars que relata uma lenda sobre a morte de Mozart; “Nebraska”, indicado ao Oscar de Melhor Filme em 2014; o cultuado “Trainspotting – sem limites”; e “Um Estranho no Ninho”, outro clássico estrelado por Jack Nicholson.

Já quando o tema são séries, sai do serviço de streaming as duas temporadas de “The Office”, as quatro temporadas da britânica “Call the midwife”, entre outras.

Enquanto a maioria dos filmes serão retirados já no dia 1º de março, as séries serão retiradas da plataforma, majoritariamente, no dia 15

Se não der para ver os títulos pelos quais você tem interesse, ainda há esperança: como o Netflix atua com licenças, é possível que filmes e séries retirados da plataforma voltem novamente ao catálogo no futuro.

Confira abaixo os filmes e séries que serão retirados do catálogo da Netflix no próximo mês, segundo o aplicativo Upflix:

Dia 1º

The Darkest Hour

Um Sonho de Amor

Branded

Afternoon Delight

Like Dandelion Dust

The Words

Facção vermelha: Origens

The Sentinel

Playing for keeps

Jack and Jill

The Da Vinci Code

Amadeus

Hitch

The Sunchaser

Epic Movie

O escafandro e a borboleta

Noriega: God´s Favorite

Miles do amanhã – 2 temporadas

Gilbert Grape – Aprendiz de sonhador

Tempo de despertar

Cerro Torre

North Star

Nebraska

Bikes x Cars

Anjos da Guarda – 1 temporada

P.O.L.I.C.I.A – 1 temporada

Trainspotting, sem limites

Os Reformados

Get on Up

Tainá – A Origem

Bella Vita

Ao Redor do Bloco

Fugly!

Good Time Max

Ilha dos Dinossauros

Meet the Firm: Revenge in Rio

Gored

Amigas com dinheiro

Blaze e as Monster Machines – 1 temporada

Na mira do chefe

Dora, a aventureira – 2 temporadas

Gangues de Nova York

O Rei da Comédia

O libertino

Meadowland

They Wait

Versos de um Crime

Um estranho no ninho

O senhor dos anéis – As duas torres

Chef

A proposta

Senhores do crime

Dupla Implacável

The Liberator

Olha quem está falando

O albergue

Dia 15

Walking with Monsters: Life before Dinosaurs – 1ª temporada

Wallander

Terra dos cavalos –

Life Story – 1 temporada

Wild South America – 1 temporada

The Office – 2 temporadas

Top of the Lake – 1 temporada

The Musketeers – 3 temporadas

Wonders of the Universe – 1 temporada

The Paradise – 2 temporadas

Walking with Dinosaurs – 1 temporada

Space Racers

Happy Valley – 2 temporadas

Auschwitz: Inside the Nazi State – 6 episódios

Touched by Auschwitz – 1 temporada

Walking with Dinosaurs: Sea Monsters – 1 temporada

Wallander – 4 temporadas

The Hunt – 1 temporada

Wild China – 1 temporada

Terra dos Cavalos – 2 temporadas

A Young Doctor´s Notebook and Other – 2 temporadas

Shark – 1 temporada

Top Gear: Ambitious But Rubbish – 1 temporada

Dolphins: Spy in the Pod – 1 temporada

Africa – 1 temporada

Superheroes: A Never-Ending Battle – 1 temporada

9 Seconds – Eternal Time – 1 temporada

Planeta Terra – 11 episódios

Wolf Hall – 1 temporada

Call the Midwife – 4 temporadas

Charlie e Lola- 3 temporadas

The Blue Planet: A Natural History of the – 1 temporada

Nazi Secret Files – 1 temporada

Whitechapel – 4 temporadas

Torchwood – 4 temporadas

The Passing Bells – 4 episódios

Dia 21

Never Die – 1 temporada

Dia 23

Gu Family Book – 1 temporada