Os filmes e séries que saem da Netflix em fevereiro

São Paulo – Todo mês, a Netflix promove um rodízio no seu catálogo. Portanto, vale dar uma checada na lista divulgada por aplicativos e correr para ver aquele título que está na sua lista há algum tempo.

Entre os destaques das baixas do mês de fevereiro, estão o documentário sobre a vida da cantora Amy Winehouse, o filme que foi indicado ao Oscar de 2012 “Histórias Cruzadas” e o segundo filme da saga dos ladrões de cassinos “Doze homens e mais um segredo”.

Confira abaixo os filmes e séries que serão retirados do catálogo da Netflix no próximo mês, segundo o aplicativo Upflix, cujo objetivo é guiar os usuários da plataforma sobre atualizações no catálogo. Como a plataforma atua com licenças, é possível que filmes retirados voltem novamente ao catálogo:

Dia 1º

17 Outra Vez

A Máquina do Tempo

A Vida secreta das Abelhas

Afonso Padilha – Isso Tem que Dar Certo

Amy

Bent

Champs

Doze homens e outro segredo

Elektra

Em seu Lugar

Empire Records

Enquiring Minds

Era uma Vez na América

Freaks and Geeks (18 eps.)

Histórias Cruzadas

Hotel Transilvânia

Kollek

Kurt Cobain: Montage of Heck

Man on fire

Memórias de um Homem Invisível

Neverlake

Now: In the Wings on a World Stage

O Espião que Sabia Demais

O Grand Canyon

O Menino da Porteira

O Poder de um Jovem

O Vingador

Perseguição – A Estrada da Morte

Psicopata Americano

Robin Hood: Mischief in Sherwood (26 eps.)

Somente Elas

The Runaways – Garotas do Rock

Tigerland – A Caminho da Guerra

Todos Querem ser Italianos

Tortura Silenciosa

Uma Comédia Nada Romântica

Uma mãe em apuros

Wolverine and the X-Men (26 eps.)

Dia 8

As Tartarugas Ninja (26 eps.)

Bob Esponja (50 eps.)

Hulk vs. Series (2 eps.)

Sanjay e Craig (40 eps.)

Wits Academy (20 eps.)