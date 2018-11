Os filmes e séries que saem da Netflix em dezembro

São Paulo – Todo mês, a Netflix promove um rodízio das produções incluídas em seu catálogo. Portanto, vale dar uma checada na lista do mês que vem, divulgada por aplicativos, e correr para ver aquele título que te interessa antes que ele saia do serviço de streaming.

Entre os destaques das baixas do mês de dezembro, estão os filmes “Bonequinha de Luxo”, clássico com Audrey Hepburn; “Beleza Americana” e dois filmes da franquia “Atividade Paranormal”.

Confira abaixo os filmes, séries, documentários e desenhos animados que serão retirados do catálogo da Netflix no próximo mês, segundo o aplicativo Upflix, que compila atualizações no catálogo. Como a plataforma de streaming atua com licenças, é possível que filmes retirados voltem novamente ao catálogo:

DIA 1º

Séries

Detective Alice – 1ª temporada

MECH-X4 – 1ª temporada

The driver

Zoobabu – 1ª temporada

Great British Menu – 1ª temporada

The divide – 1ª temporada

Bernard

The great interior design challenge – 1ª temporada

Filmes

Walt antes do Mickey

Spring

Beleza Americana

The Undateables

Bem casados

Uma nova chance para amar

Bonequinha de luxo

13 assassinos

Turma da Luta

Crescendo! The power of music

A herança de Mr. Deeds

Kung-fusão

Armadilhas do amor

Talvar

10 Year Plan

Jogo da morte

Acerto de contas

Marcados pela guerra

A casa dos mortos

Filha de Deus

The last witch Hunter

Como sobreviver a um ataque zumbi

Obsessiva

Carga explosiva 3

Marvel´s Iron Man & Hulk: Heroes United

Léo Lins: piadas secretas

Wildflower

Terceira Pessoa

O garoto de Liverpool

Uma cidade sem lei

Atividade paranormal 2

Dragon Blade

Documentários

El escape de Hitler

Quien mato a Pablo Escobar?

Motivation 3: the next generation

DIA 2

Infantil

Thunder and the house of magic

DIA 3

Filmes

Love the coopers

Atividade paranormal: dimensão fantasma

DIA 17

Séries

Lockup: chain linked – 1ª temporada