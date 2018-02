Os filmes e séries que chegam à Netflix em março

São Paulo – A Netflix divulgou os filmes e séries que entram na plataforma em março. Entre os filmes, os destaques são a ficção científica “Aniquilação” e a animação “Operação Big Hero”, da Disney.

O longa de ficção-científica “Aniquilação” é baseado no livro homônimo de Jeff VanderMeer, o primeiro da trilogia “Comando Sul”. Com Natalie Portman no elenco, o filme acompanha a 11ª expedição à misteriosa “Área X”, uma zona litorânea nos Estados Unidos tomada por um fenômeno inexplicável que modifica geneticamente os ambientes.

A animação “Operação Big Hero”, da Disney, ganhou o Oscar de “Melhor animação” em 2015. O filme conta a história de um garoto prodígio de 13 anos que criou um robô e, para estudar em um laboratório, precisa apresentar uma grande invenção.

Entre as séries que roubam a cena em março na Netflix, estão a segunda temporada de “Jessica Jones”, da Marvel, e a primeira temporada de “O Mecanismo”, inspirada na Operação Lava Jato.

Na segunda temporada de Jessica Jones, com 13 episódios, a protagonista precisa lutar contra o seu passado e os efeitos psicológicos causados por ele, após matar seu inimigo, Killgrave.

A série brasileira “O Mecanismo” é inspirada no maior esquema de corrupção da história do Brasil. A série é estrelada por Selton Mello e criada por José Padilha.

A seguir, confira a lista completa dos filmes e séries que chegam à Netflix em março:

Filmes

Dia 1

Com Amor, Van Gogh

Como Sobreviver a Um Ataque Zumbi

O Últimos 5 Anos

Dia 3

Atividade Paranormal: Dimensão Fantasma

Dia 9

Dívida Perigosa

Dia 10

À Beira Mar

Krampus: O Terror do Natal

Dia 12

Aniquilação

Dia 16

Benji

Dia 23

Conspiração Terrorista

Perda Total

Dia 24

O Quarto de Jack

Séries

Dia 2

B: The Beginning (Temporada 1)

Dia 3

Blindspot (Temporada 2)

Dia 8

Jessica Jones (Temporada 2)

Dia 9

Love (Temporada 3)

O Próximo Convidado Dispensa Apresentação, com David Letterman: Malala Yousafzai

A.I.C.O. Incarnation (Temporada 1)

Dia 16

Edha (Temporada 1)

Dia 17

Crazy Ex-Girlfriend (Temporada 3)

Dia 21

Shadowhunters: The Mortal Instruments (Temporada 3)

Dia 23

O Mecanismo (Temporada 1)

Santa Clarita Diet (Temporada 2)

Alexa & Katie (Temporada 1)

Dia 30

Desventuras em Séries (Temporada 2)

Trump: Um Sonho Americano (Temporada 1)

Documentários e especiais

Dia 1

Hondros

Dia 2

Edmilson Filho: Notas, Uma Comédia de Relacionamentos

Dia 8

Ladies First: Na Mira do Futuro

Dia 13

Ricky Gervais: Humanidade

Dia 16

Wild Wild Country (Temporada 1)

Dia 30

Rapture (Temporada 1)

Infantil

Dia 1

Operação Big Hero

Dia 2

Voltron: O Defensor Lendário (Temporada 5)

Dia 9

Trolls: O Ritmo Continua! (Temporada 2)

Dia 13

Stretch Armstrong: A Fuga

Dia 16

Spirit: Cavalgando Livre (Temporada 4)