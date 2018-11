Os filmes e séries que chegam à Netflix em dezembro

São Paulo – Em dezembro, 24 séries, 12 filmes, 9 documentários e dez desenhos infantis entram no catálogo da Netflix. Entre os lançamentos, 40 são conteúdos originais produzidos pelo serviço de streaming.

Quando se trata de séries, o destaque é “Você”, uma nova produção da Netflix que conta a história de um homem obcecado por uma aspirante a escritora. Entre documentários, um conta a vida da apresentadora Ellen Degeneres e outro, protagonizado pela jornalista da CNN Christiane Amanpour, mergulha na vida amorosa e sexual dos moradores de seis grandes metrópoles: Tóquio, Deli, Beirute, Berlim, Acra e Xangai.

Alguns filmes que chegam ao catálogo são “Roma”, produção original da Netflix com o premiado diretor mexicano Alfonso Cuarón que foi vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza 2018. Serão também disponibilizados no serviço de streaming o clássico “Star Trek: Sem Fronteiras”, e “Mary Shelley”, a história da escritora de Frankenstein.

A seguir, confira a lista completa das novidades previstas para chegar à Netflix a partir de dezembro. As datas de início estão sujeitas a alteração.

SÉRIES

O Mundo Sombrio de Sabrina O Mundo Sombrio de Sabrina

DIA 7

CÃES DE BERLIM (Netflix)

AMOR OCASIONAL (Netflix)

THE RANCH – PARTE 6 (Netflix)

NEO YOKIO: NATAL COR-DE-ROSA (Netflix)

MANDOU BEM – NATAL E ANO NOVO (Netflix)

O DETENTO (Netflix)

BAD BLOOD (Netflix)

DIA 11

OUTLANDER – TEMPORADA 3

MEMÓRIAS DE ALHAMBRA (Netflix)

DIA 13

WANTED – TEMPORADA 3 (Netflix)

DIA 14

TRAVELERS – TEMPORADA 3 (Netflix)

O MUNDO SOMBRIO DE SABRINA: UM CONTO DE INVERNO (PARTE 1 CAPÍTULO 11) (Netflix)

TIDELANDS (Netflix)

FULLER HOUSE – TEMPORADA 4 (Netflix)

THE FIX (Netflix)

NARCOS NA VIDA REAL (Netflix)

POR DENTRO DAS PRISÕES MAIS SEVERAS DO MUNDO – TEMPORADA 3 (Netflix)

SUNDERLAND ATÉ MORRER (Netflix)

DIA 21

SIRIUS THE JAEGER (Netflix)

O PERFUME (Netflix)

DIABLERO (Netflix)

BACK WITH THE EX (Netflix)

DIA 26

VOCÊ (Netflix)

SEM DATA DETERMINADA

EM BUSCA DE WATERSHIP DOWN: Minissérie (Netflix)

FILMES

Filme Roma, da Netflix Filme Roma, da Netflix

DIA 1º

MARY SHELLEY

THE LITTLE MERMAID

ASSASSINO A PREÇO FIXO 2: A RESSURREIÇÃO

DIA 4

QUALQUER GATO VIRA-LATA 2

DIA 7

NATAL 5 ESTRELAS (Netflix)

MOGLI – ENTRE DOIS MUNDOS (Netflix)

DIA 14

ROMA (Netflix)

DIA 16

MAIS FORTE QUE O MUNDO – A HISTÓRIA DE JOSÉ ALDO

DIA 17

STAR TREK: SEM FRONTEIRAS

DIA 21

A VIDA E ARTE DE STANISŁAW SZUKALSKI (Netflix)

BIRD BOX (Netflix)

DIA 28

QUANDO OS ANJOS DORMEM (Netflix)

DOCUMENTÁRIOS

Christiane Amanpour – Amor e Sexo pelo Mundo Christiane Amanpour – Amor e Sexo pelo Mundo

DIA 1º

CHRISTIANE AMANPOUR: AMOR E SEXO PELO MUNDO

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – TEMPORADA 2

DIA 7

IMPÉRIO DE MEMES (Netflix)

REMASTERED: QUEM MATOU JAM MASTER JAY? (Netflix)

DIA 12

E PLURIBUS UNUM: O SONHO AMERICANO (Netflix)

DIA 14

INOCENTE: UMA HISTÓRIA REAL DE CRIME E INJUSTIÇA (Netflix)

DIA 16

SPRINGSTEEN ON BROADWAY (Netflix)

DIA 18

ELLEN DEGENERES: BEM RELACIONADA (Netflix)

SEM DATA DETERMINADA

DESENTERRANDO SAD HILL

INFANTIL

Disney Lego Frozen – Luzes Congelantes Disney Lego Frozen – Luzes Congelantes

DIA 1º

SYLVANIAN FAMILIES: A CIDADE DOS SONHOS

SYLVANIAN FAMILIES – TEMPORADA 1

SYLVANIAN FAMILIES: O TESOURO DA VILA SYLVANIA

OS JOVENS TITÃS EM AÇÃO – TEMPORADA 4

DISNEY – LEGO FROZEN – LUZES CONGELANTES

DIA 7

ZOE E RAVEN: OS DOZE PRESENTES DE NATAL (Netflix)

SUPERMONSTROS E A ESTRELA DA SORTE (Netflix)

DIA 14

O PRÍNCIPE DE PEORIA E O MILAGRE DE NATAL (Netflix)

DIA 21

OS 3 LÁ EMBAIXO: CONTOS DA ARCADIA (Netflix)

DIA 26

ALEXA E KATIE – TEMPORADA 2 (Netflix)