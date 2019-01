Os dez melhores destinos para visitar em 2019, segundo este famoso guia

São Paulo – O Sri Lanka é oficialmente o melhor lugar para visitar em 2019, segundo o famoso guia de viagens da empresa Lonely Planet. Todo ano, editores e pesquisadores do guia divulgam a “Best in Travel”, lista dos destinos que se tornarão tendência de viagem.

O país do sul da Ásia foi escolhido pela diversidade de experiências, comida incrível e crescente indústria do turismo. Praias deslumbrantes, vida selvagem abundante e vastas plantações de chá fazem do Sri Lanka um destino inesquecível.

A seguir, confira a lista dos outros nove países escolhidos pelo renomado guia.

1. Sri Lanka

2. Alemanha

3. Zimbabwe

4. Panamá

5. Quirguistão

6. Jordânia

7. Indonésia

8. Belarus

9. São Tomé & Príncipe

10. Belize