Os destinos para lua-de-mel mais desejados pelos noivos

1. Mês das noivas zoom_out_map 1/9 (Flickr Commons) São Paulo – A Argentina é o destino mais escolhido pelos noivos para passar a lua-de-mel, de acordo com um levantamento feito pelo site Mecasei , que ajuda nubentes a organizar as etapas do casamento , desde a lista de convidados até a viagem de comemoração. A pesquisa foi feita com 300 casais, que escolheram os lugares que desejariam conhecer, sem usar a lista pré-definida do serviço. A lista final é composta pelos roteiros que mais aparecem na relação de presentes em dinheiro (ou cotas de lua de mel). Confira nas imagens o ranking dos lugares mais escolhidos.

2. 1º - Argentina zoom_out_map 2/9 (Flickr Commons) Em primeiro lugar na lista do Mecasei, a Argentina foi a primeira escolha de 12% dos casais. O destino está no topo por diversas razões. Além de ter um clima romântico, é marcado pela boa comida, por parques charmosos e ótimos vinhos. Tudo isso a uma curta distância do Brasil e preços não muito elevados.

3. 2º - Punta Cana zoom_out_map 3/9 (Flickr Commons) Com 6% das escolhas, Punta Cana, na República Dominicana, ficou em segundo lugar. Seu principal atrativo são as lindas praias, incrementadas com os luxuosos hotéis, que fazem com que o casal sinta que está em um verdadeiro paraíso.

4. 3º - Cancun zoom_out_map 4/9 (Keith Pomakis/Wikimedia Commons) Localizada no México, Cancun também tem belíssimas praias de mar azul-turqueza e areia branca, mas não é só isso. Os bons hotéis, as lojas e restaurantes fazem da cidade uma opção bastante procurada. Segundo o levantamento, 5% dos noivos preferem esse destino.

5. 4º - Gramado zoom_out_map 5/9 (Marcelo Curia / Viagem e Turismo) Primeiro destino brasileiro da lista, Gramado, no Rio Grande do Sul, foi apontado por 4% dos casais da pesquisa. A cidade localizada na Serra Gaúcha é conhecida como a “Suíça Brasileira” e está entre as favoritas por ter um clima romântico, hotéis charmosos e ótimos restaurantes.

6. 5º - Paris zoom_out_map 6/9 (Getty Images) Empatada com Gramado, Paris representou 4% das escolhas de destinos. A “cidade Luz” se destaca por seu ar romântico, pela comida e por seus vários pontos turísticos, como a Pont des Arts, a ponte onde casais apaixonados penduram cadeados como símbolo de sua união e amor.

7. 6º - Fernando de Noronha zoom_out_map 7/9 (Antonio Melcop) Com 3% das escolhas dos noivos, Fernando de Noronha é outro destino brasileiro da lista, mas seus predicados são bem diferentes de Gramado, para onde as pessoas geralmente vão para curtir o frio. As praias dessa ilha do Nordeste dispensam apresentação, tamanha sua beleza.