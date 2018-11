Os destinos de viagens que são tendência para o Ano Novo, o verão e 2019

São Paulo – Quais são os destinos em alta para o final do Ano, o verão e o ano que vem? Para responder a essas perguntas, o buscador de preços Kayak criou o “Guia Travel Hacker de Férias”, um levantamento que aponta as principais tendências de viagens, de acordo com as buscas feitas no site em 2018.

Confira abaixo as principais conclusões do estudo:

Destinos em alta para o fim de ano

Encontro das águas do Rio Negro, em Manaus Encontro das águas do Rio Negro, em Manaus

A categoria analisa os destinos que mais cresceram em buscas para viagens de final de ano em comparação com o Ano Novo de 2017. O Top 10 inclui apenas destinos nacionais, e destinos no Norte e Nordeste do país dominam a lista. As exceções são Caldas Novas, em Goiás, e Vitória, no Espírito Santo.

Destinos de praia

Jericoacoara Jericoacoara

A categoria traz algumas sugestões de praias nacionais e internacionais que tiveram destaque em buscas para viagens de final de ano. Jericoacoara lidera em função da construção do aeroporto no ano passado, que aumentou o volume de buscas pela cidade – antes Fortaleza era a porta de entrada para a cidade.

Sugestões

Dubrovnik, na Croácia Dubrovnik, na Croácia

Na categoria, o buscador indica destinos que devem estar no radar de viajantes brasileiros para 2019, seja por serem tendência entre influenciadores e celebridades, por terem sido impulsionados por eventos mundiais, como Dubrovnik – em função do destaque da Croácia na Copa do Mundo – ou por se apresentarem como alternativas em tempos de alta do dólar, como Bogotá, Foz do Iguaçu e Manaus.

Metodologia

No levantamento, foram consideradas buscas conduzidas no site do Kayak no Brasil para voos de ida e volta, em classe econômica, realizadas de 1º de janeiro de 2018 a 11 de setembro de 2018, para viagens entre 14 de dezembro de 2018 e 6 de janeiro de 2019.

Todas as buscas de hotéis incluem estabelecimentos com pelo menos 2 estrelas e um número mínimo de cliques, excluindo hotéis de aeroportos e valores atípicos com base em certos critérios de preço. Todos os dados sobre clima foram obtidos de fontes públicas na internet.