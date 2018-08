Os copos ideais para cada estilo de cerveja

São Paulo – Se você acha que copo para beber cerveja é tudo igual, você está completamente enganado. Assim como o vinho, que pede um tipo de taça para cada variedade da bebida, a cerveja também tem um tipo de copo adequado para cada estilo.

A escolha do copo ideal ajuda a preservar e ressaltar sabores e aromas da cerveja. Leon Maas, mestre cervejeiro da Ambev, listou as diferentes variedades de copos e o ideal para cada tipo da bebida.

Confira a seguir as dicas do especialista e entenda a importância da escolha do copo certo para apreciar a bebida alcoólica mais amada pelos brasileiros:

Caldereta (350 ml)

É o copo tradicional do chope. O topo largo permite a presença de um generoso colarinho – a bela camada de creme espesso é a assinatura dos melhores bares de chope do Brasil.

Garotinho (210 ml)

Tem o mesmo formato da caldereta, porém o volume é um pouco menor. Ideal para quem bebe devagar e não quer deixar o chope esquentando em um copo grande.

Copo americano (190 ml)

O copo oficial dos botequeiros. É ainda um pouco menor do que o garotinho e tem a lateral canelada. O tamanho permite dividir uma garrafa de 600 ml entre quatro pessoas. E garante que a cerveja sempre gelada.

Pint (400 ml)

O termo inglês pint identifica tanto uma medida de volume – 567 ml na Inglaterra, 472 ml nos Estados Unidos – quanto o formato do copo mais usado para se beber cerveja nos pubs. Por tradição, ele é largamente usado para cervejas de estilos ingleses, irlandeses e americanos.

Weiss (670 ml)

Copo longo e estreito, com boca ampla, feito especialmente para as cervejas de trigo alemãs – o estilo weissbier. Ele é grande para poder acomodar todo o conteúdo de uma garrafa de Weiss, que geralmente tem 500 ml, com a levedura que decanta no fundo e a camada de densa espuma que se forma no topo.

Tumbler (400 ml)

Copo robusto, feito com vidro espesso – uma vantagem para os donos de bar, já que pode ser lavado e empilhado com risco menor de quebrar. No mundo cervejeiro, ele foi adotado pela witbier, a leve e condimentada cerveja de trigo belga. A boca larga libera todos os aromas desse estilo, que costuma ser feito com a adição de casca de laranja e sementes de coentro.

Taça com haste

Várias ales belgas – cervejas intensas e potentes – adotam as taças de cristal com haste e base. O formato da boca do cálice quando mais estreito concentra os aromas da bebida e permite que você beba a cerveja aos poucos, como um vinho, e com o apoio da haste, sem que o calor de sua mão aqueça demais o líquido.

Snifter

Esta é a taça ideal para cervejas muito aromáticas, fortes e complexas. Sua boca estreita retém as substâncias aromáticas e as libera aos poucos. O bojo se encaixa perfeitamente na palma da mão: você segura a haste entre os dedos e aquece lentamente a bebida para degustá-la com calma e com o aumento da temperatura liberar ainda mais os aromas.