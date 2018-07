Os alimentos mais citados pelos brasileiros como vilões da saúde

São Paulo – Mais da metade da população brasileira está acima do peso, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, e essa, talvez, seja uma das razões de o brasileiro ser o povo que mais tem se preocupado com os ingredientes que consome na comparação com outros países.

Um estudo conduzido pela GFK, empresa global de pesquisas, apontou que 7 em cada 10 brasileiros (70%) têm interesse por alimentos saudáveis. O percentual é 9% maior que a média global, de 61%.

Ainda segundo levantamento, 86% afirmam evitar o consumo de alimentos processados, no resto do mundo esse número é de 73%. Também na liderança da média global, 73% das pessoas no Brasil optam por alimentos nutritivos – contra 63% da média global.

De fato, a preocupação com a alimentação tem crescido no país. Para se ter uma ideia, o refrigerante, alimento industrializado que as pessoas consideram mais prejudicial à saúde, tem perdido espaço na mesa dos brasileiros.

Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas (Abir), o consumo per capita da bebida caiu mais de 20% entre os anos de 2010 e 2016, passando de 88,9 para 70 litros por pessoa no ano.

Além do refrigerante, que 36% consideram prejudicial por conter açúcar, gás, conservantes, corantes e aromas, as bolachas doces e salgadas e os salgadinhos também aparecem na lista dos alimentos industrializados temidos pelos brasileiros.

A pesquisa elencou os 18 alimentos e bebidas industrializados que os brasileiros consideram os mais prejudiciais à saúde. Confira a seguir:

Alimentos e bebidas Porcentagem* Refrigerante 36% Bolacha doce 34% Bolacha salgada 33% Salgadinho 32% Sopa pronta 27% Sobremesa pronta 26% Sorvete 26% Congelado 26% Suco em pó 24% Chocolate 24% Guloseimas (balas e afins) 24% Refrigerante sem açúcar 23% Suco pronto 23% Embutidos 23% Fast food 23% Caldos 22% Azeite, manteiga e margarina 21% Bolos e tortas 21%