Os 50 melhores restaurantes do mundo em 2018

São Paulo – O D.O.M., do chef Alex Atala, é o único brasileiro que aparece no ranking dos melhores restaurantes do mundo 2018 (The World’s 50 Best Restaurants 2018), organizado pela William Reed Business Media e divulgado na noite da última terça-feira (19), em Bilbau, na Espanha.

No topo da lista, a Osteria Francescana, em Modena, na Itália, pela segunda vez em três anos conquistou o título de melhor restaurante do mundo. O restaurante é comandado pelo chef Massimo Bottura.

A lista deste ano inclui restaurantes de 23 países, dos 50 eleitos melhores do mundo, nove aparecem pela primeira vez no ranking e outros seis retornam após ficarem de fora de edições anteriores.

A Espanha possui sete restaurantes na lista, sendo três deles entre os dez primeiros colocados. Os Estados Unidos vêm em seguida com seis restaurantes presentes na seleção, inclusive o Eleven Madison Park, em Nova York, que ganhou como melhor do mundo em 2017.

A lista The World’s 50 Best Restaurants é julgada de forma independente pela consultoria Deloitte. Para chegar aos nomes dos 50 melhores, uma seleção criteriosa é feita com a ajuda de mais de 1.000 chefs de diferentes nacionalidades, além de críticos gastronômicos e outros especialistas no assunto.

Confira a seguir o ranking dos 50 melhores restaurantes do mundo: