Os 4 possíveis adversários que o Brasil pode enfrentar caso chegue à final

São Paulo – Faltando ainda alguns jogos para a grande final da Copa do Mundo 2018, a conquista do hexacampeonato fica cada vez próxima para a nossa Seleção. Antes disso, no entanto, o Brasil precisa vencer a Bélgica nas quartas de final e encarar o vencedor de França x Uruguai em uma presumível semifinal.

O time brasileiro é apontado como um dos grandes favoritos ao título, mas ainda não é certo. Uma coisa, no entanto, é certa: caso ganhe os próximos dois jogos e chegue de fato à final da Copa, a Seleção Brasileira poderá enfrentar quatro possíveis times: Rússia, Croácia, Suécia ou Inglaterra.

Próximas fases

A antepenúltima fase da Copa será disputada por oito seleções em quatro jogos. O primeiro jogo será entre Uruguai e França na sexta-feira (06) a partir das 11 horas da manhã (horário de Brasília). No mesmo dia, às 15 horas, o Brasil joga contra a Bélgica. Os vencedores de Uruguai x França e Brasil x Bélgica se enfrentam na semifinal – marcada para terça-feira, dia 10.

No sábado (07), a partir das 11 horas da manhã, as seleções da Suécia e Inglaterra entram em campo. Às 15 horas, Rússia e Croácia jogam em busca de uma vaga para a próxima fase. Os vencedores de cada uma das partidas do sábado também se enfrentarão na semifinal – programada para quarta-feira, dia 11.

Os dois grandes vencedores dos jogos da semifinal se enfrentam no domingo, dia 15, no Estádio Lujniki, em Moscou.