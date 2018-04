Os 30 diretores de cinema mais valiosos do mundo

São Paulo – Steven Spielberg é de longe o diretor mais valioso do cinema no mundo. O cineasta alcançou recentemente a marca de 10,4 bilhões de dólares em vendas de ingressos nas bilheterias mundiais com suas produções. O feito foi atingido graças ao grande sucesso de Jogador Nº 1 – a mais nova produção do diretor.

O filme mais lucrativo de Spielberg continua sendo E.T. – O Extraterrestre, que no início da década de 80 arrecadou quase 800 milhões de dólares com a venda de ingressos nos cinemas de todo o mundo.

Peter Jackson aparece na segunda posição do ranking dos diretores mais valiosos. Entre as suas produções mais rentáveis, está a trilogia de O Senhor dos Anéis. Seus filmes já renderam mais de 6,5 bilhões de dólares com bilheteria.

O brasileiro Carlos Saldanha também aparece na lista e ocupa a 21ª posição. Suas produções somam mais de 3 bilhões de dólares. O filme mais rentável do diretor é A Era do Gelo 3.

Confira a seguir os 30 diretores mais valiosos do mundo. O ranking é composto por dados fornecidos pelos sites The Numbers e Box Office Mojo.

Vale lembrar que o rendimento é calculado com base na venda de ingressos nos cinemas de todo o mundo e não tem nada a ver com que de fato o cineasta ganhou com seu trabalho.