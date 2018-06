Os 10 jogadores mais populares da Seleção Brasileira

São Paulo – Embora futebol seja paixão nacional, nem todo mundo está por dentro sobre quem são os 23 jogadores escalados pelo técnico Tite para defender o Brasil na Copa do Mundo da Rússia.

Uma pesquisa coordenada pela CelebScore do IBOPE Repucom, especializada em avaliação de celebridades, indicou o nível de popularidade dos jogadores da Seleção.

Não é necessário nenhum estudo para comprovar que de longe o Neymar é o mais popular entre os atletas, seguido de Thiago Silva e o lateral-esquerdo Marcelo.

O levantamento ouviu cerca de 2.000 pessoas e avaliou o nível de conhecimento, nível de interesse e outros 25 fatores para obter a lista dos 10 jogadores mais populares.

O técnico Tite também foi avaliado no levantamento e aparece com nível de popularidade de quase 90% – o segundo mais popular depois do Neymar.

De acordo com José Colagrossi, diretor executivo do IBOPE Repucom, os jogadores costumam habitar o imaginário e admiração dos torcedores brasileiros e, além de suas performances em campo, também ditam modismos e outros padrões de comportamentos.

Veja a seguir os 10 jogadores mais populares, de acordo com o IBOPE Repucom: