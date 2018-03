Os 10 canais brasileiros mais vistos no YouTube e no Facebook

A Snack, rede multiplataforma brasileira de social vídeo, desenvolveu uma nova pesquisa com o ranking dos dez canais mais vistos em janeiro no Youtube e no Facebook. O resultado mostra a soma de visualizações nas duas plataformas.

O estudo foi realizado em janeiro pela Snack Intelligence, área de tendência da rede Snack responsável por pesquisas, monitoramento e análises do mercado de audiovisual digital, que inclui diversas plataformas como YouTube, Facebook, Vine e Instagram. As avaliações envolvem métricas como engajamento, views, número de inscritos, frequência de publicação, atividade do canal, entre outros itens, a partir do software Tubular Labs.

Confira o ranking:

O ranking da Tubular Labs é baseado nos últimos 90 dias de movimentação nos canais. “O ranking de janeiro destaca o kondzilla, que teve quase um bilhão de views. Esse é um dado impressionante considerando que o canal tem o funk, mas não ancorado num personagem só. São vários clipes de diferentes artistas assinados pelo canal kondzilla.”, afirma Vitor Knijnik.

Segundo Vitor, os dados da pesquisa revelam que os veículos de mídia citados possuem mais views no facebook do que no YouTube. Outra curiosidade são dois irmãos no mesmo ranking, Felipe e Luccas Neto, mostrando a importância das colaborações de conteúdo e participação entre os canais para o crescimento do número de visualizações.

”Existe uma diversidade de assuntos, nesta lista aparecem canais de música, lifestyle , feminino, culinária, humor e isso mostra a abrangência de cobertura do social vídeo, com os mais diferentes aspectos de interesse e editorias”, finaliza.

