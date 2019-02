Orson Welles já editou uma cena (muito NSFW!) de sexo

A obra-prima de Orson Welles é Cidadão Kane. O filme, lançado em 1941, é um dos maiores clássicos da história do cinema. O diretor, mesmo sem nunca ter superado seu primeiro filme, colecionou diversos títulos no currículo, mas nunca exibiu uma cena explícita de sexo nos seus filmes.

Isso não quer dizer, no entanto, que Orson Welles nunca tenha participado de uma cena do tipo

Sem dinheiro para pagar a equipe do seu último longa, Welles acabou trocando favores com alguns membros do time. Por isso, concordou em editar uma cena de 3 A.M., filme pornográfico de 1975 que Gary Craver — que trabalhava com Welles — estava dirigindo.

(Crédito: Reprodução) (Crédito: Reprodução)

O segredo foi revelado por Josh Karp, autor de Orson Welles’s Last Movie: The Making of The Other Side of the Wind (sem tradução para o português), livro conta os bastidores do último filme do diretor americano.

A cena — que narra um banho completamente erótico de duas mulheres — tem todas as assinaturas estéticas de Welles, como as tomadas de baixo.

Confira:

http://video.vulture.com/video/Scene-from-3-A-M/player?layout=compact&read_more=1

(via Vulture)