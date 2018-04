Órgão da ONU não confirma contato da Globo sobre pais de Kaysar

Durante a final da 18ª edição do Big Brother Brasil nesta quinta-feira, 19, o apresentador Tiago Leifert falou ao participante Kaysar Dadour, que ficou na segunda colocação, que a Organização das Nações Unidas (ONU) vai ajudar a trazer sua família da Síria. Kaysar veio ao Brasil como refugiado sírio em 2014, escapando da guerra civil que assola o país, deixando os pais para trás.

Apesar da animação na hora do programa, no Vídeo Show do dia seguinte, sexta-feira, 20, Leifert explicou que conversou com Kaysar e baixou o tom sobre o assunto. “A ONU não vai entrar lá [na Síria] falando ‘cadê a família do Kaysar?’, não é isso. Ela é uma organização humanitária que consegue responder as perguntas que ele tem”, explicou o apresentador.

Procurado pelo E+ (seção de entretenimento do portal do jornal O Estado de S. Paulo), o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), órgão da ONU que cuida desses assuntos, afirma que a emissora não entrou em contato para falar sobre as tratativas de trazer os pais de Kaysar ao Brasil, pontuando que o processo de reunião familiar é complexo e definido em lei.

A reportagem pediu esclarecimentos sobre o assunto para a Globo, mas até o momento da publicação não obteve resposta.