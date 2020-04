Organizadores anunciam adiamento da Maratona de Berlim

Os organizadores da Maratona de Berlim (Alemanha) anunciaram que a prova, marcada para o dia 27 de setembro, terá que ser adiada por causa da pandemia do novo coronavírus.

A decisão foi tomada após o governo da Alemanha informar, em coletiva de imprensa realizada na última terça (21), que todos os eventos com mais de 5 mil pessoas estão proibidos até 24 de outubro de 2020 pela covid-19.

A prova alemã faz parte da World Major Marathons, que reúne as seis principais e mais prestigiosas maratonas de todo o mundo, junto com as corridas de Nova York (EUA), Boston (EUA), Chicago (EUA), Londres (Inglaterra) e Tóquio (Japão).

Além disso, a Maratona de Berlim tem uma característica que a torna única. Por ter um percurso plano e rápido, a prova alemã registra várias quebras de recordes mundiais.