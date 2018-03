Operação de Neymar deixa o Brasil e o PSG em suspense

Neymar opera na manhã deste sábado em Belo Horizonte, e começa assim a contagem regressiva para que o atacante tenha tempo de entrar em forma para o Mundial 2018, ou mesmo voltar para seu time francês, o PSG, antes do final da temporada.

O pé mais caro do mundo do futebol estará nas mãos do cirurgião Rodrigo Lasmar, médico da Seleção brasileira, acompanhado pelo francês Gérard Saillant, famoso por ter operado o joelho do ex-atacante brasileiro Ronaldo.

Nas primeiras horas deste sábado, muitos jornalistas e câmeras já estavam postados diante do hospital, à espera de qualquer informação sobre a operação.

Poucos fãs foram até o hospital. Entre eles, Gracia Maria di Mello Medeiros, que acaba de ter uma neta em um hospital próximo e foi tentar ver o ídolo brasileiro.

“A recuperação vai ser ótima. Aqui tem bons recursos, uma boa equipe médica. Com Deus no comando, conseguirá chegar à Copa do Mundo”, afirmou.

Dirceu Hustino Silva também está com uma esposa no hospital vizinho, onde deu à luz um menino

“Vai dar certo. E o Brasil vai estar bem na Copa. Não vai ser fácil, mas se classificar e chegar à final”.

Matheus Akt, de 13 anos, usa a camisa da Seleção brasileira autografada por vários jogadores. “Só falta o autógrafo de Neymar”, afirma, cheio de esperança.

“Semprei goste dele desde o Santos. Ele vai chegar à Copa e vai jogar muito bem. Com ele, o Brasil está em boas mãos. Ele é o craque”, acrescenta.

Privacidade total

O atacante do PSG chegou a Belo Horizonte em um jato particular na sexta-feira à noite, acompanhado por sua mãe e Dr. Lasmar, antes de se dirigir para o hospital MaterDei, um estabelecimento ultramoderno que armou um grande esquema de segurança para recebê-lo.

O jogador está sendo operado no 16o. andar do hospital, onde uma ala inteira foi fechada para sua privacidade. A segurança é vísivel dentro do estabelecimento médico, contaram à AFP os parentes de pacientes internados.

Nenhuma informação ou fotos podem vazar: os funcionários do hospital receberam uma mensagem expressa proibindo que usem seu celular perto do jogador.

“Esta não é uma operação complicada, desde que você tome todas as precauções necessárias. Deve demorar cerca de 1 hora, 1h30 no máximo”, disse à AFPTV José Luiz Runco, ex-médico de Seleção, a quem o Dr. Lasmar sucedeu em 2014 como chefe do departamento médico da Federação Brasileira.

De acordo com o Dr. Runco, a operação consiste em consolidar o osso fraturado, o quinto metatarso, usando um pino e possivelmente pequenas placas.

Boa condição física

“Neymar deve passar de duas a três semanas sem poder colocar o pé no chão, e então ele terá que caminhar com muletas, e uma vez o ferimento esteja curado, ele poderá iniciar as sessões de fisioterapia para recuperar os movimentos dos tornozelos e reforçar sua panturrilha “, explica o médico.

Rodrigo Lasmar anunciou na quinta-feira que o tempo de recuperação foi estimado em “dois meses e meio a três meses”. O jogador, de acordo com ele, sofre “fratura” do quinto metatarso e não uma “fissura”, como comunicado pelo PSG no início da semana.

“Uma comunicação escandalosa” de acordo com uma fonte próxima ao clube, citada pelo jornal L’Equipe, que acusa o médico de ter disfarçado deliberadamente a verdade sobre o ferimento, reiterando que Neymar sofre de “uma fissura sem deslocamento e incompleta” menos grave e com um tempo de recuperação a priori mais curto.

Na terça-feira, o próprio pai de Neymar pensou que seu filho ficaria afastado dos campos por “seis a oito semanas”. Com a estimativa do Dr. Lasmar, o jogador teria apenas um mês, no melhor dos casos, ou cerca de quinze dias, na pior das hipóteses, para recuperar sua forma antes da primeira partida do Brasil na Copa do Mundo, contra a Suíça, em 17 de julho.

Juninho, ex-internacional brasileiro e meio-campo que conquistou sete títulos do campeonato francês com o Olympique Lyonnais, acha que “Ney” poderá voltar mais cedo, talvez até a tempo de jogar alguns jogos com o PSG.

“Ele vai voltar antes do final da temporada; ele sempre esteve em boa forma e estará de volta em melhor forma do que pensamos”, declarou ao canal Sportv.

“É uma pena que ele não possa enfrentar o Real Madrid (terça-feira, na partida de volta das finais da Liga dos Campeões), mas não acho que ele demore tanto para voltar a jogar”, acrescentou.

Em nome do pai

“Neymar tem a capacidade de se recuperar rapidamente porque ele é jovem e ele é um atleta de alto nível, ele se machucou muito, mas quando isso acontece, muitas vezes é uma lesão séria”, diz José Luiz Runco, que tratou o atacante com o dr. Lasmar após a lesão nas costas que o forçou a se afastar das quartas de final da Copa do Mundo de 2014.

Em 2002, eles conseguiram recuperar Ronaldo, que estava voltando de uma grave lesão no joelho e acabou sendo o grande artesão do quinto título mundial conquistado pela Seleção.

Rodrigo Lasmar tem um bom histórico. Seu pai, Neylor, também foi médico de Seleção na década de 1980. No final de 1985, outra estrela brasileira, Zico, chegou a Belo Horizonte para ter o menisco operado pelo dr. Lasmar pai e finalmente se recuperou a tempo para jogar a Copa do Mundo no ano seguinte, no México.