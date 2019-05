Onde os melhores chefs comem em Mumbai, na Índia

Quer seja comida de rua, bistrôs europeus ou curry autêntico, a capital financeira da Índia é um paraíso gastronômico.

Mumbai é uma cidade maravilhosa para comer em restaurantes. Tem história. Tem tradição. Há hotéis de luxo com boa culinária internacional e ar-condicionado gelado. E também há comida de rua, embora alguns turistas estrangeiros não se arrisquem.

Mas onde os chefs indianos gostam de comer? Perguntamos a alguns dos maiores nomes da gastronomia indiana quais são seus lugares e pratos favoritos, desde lanches baratos até alta gastronomia.

Algumas recomendações:

Americano

Este é o novo restaurante do chef Alex Sanchez, que anteriormente ganhou inúmeros fãs e um grande número de seguidores no restaurante Table, em Mumbai. Aqui, em um bar bacana com um teto alto, o chef serve um cardápio eclético de coisas que gosta de cozinhar. Essas coisas incluem ótimas pizzas e um prato peculiar de “costela” de milho, polvilhado com especiarias e servido com aioli de alho verde. “Fui ao restaurante duas vezes na semana de abertura e a simplicidade me surpreendeu”, disse Hussain Shahzad, chef do restaurante O Pedro, em Mumbai. “As costelas de milho são um incrível aperitivo.”123 Nagindas Master Road, Kala Ghoda, Fort; +91 22226 47700; http://www.americanobombay.com

Bademiya

Esta barraca de comida de rua atrás do hotel Taj Mahal Palace começou sua história em 1946. É muito procurada e tarde da noite a Tulloch Road está lotada de pessoas fazendo fila para os “seekh kebabs”, muitos com a comida apoiada nos capôs dos carros. Os pratos populares incluem o “kothab” de carne de carneiro. “É muito bom: é uma instituição”, disse Vivek Singh, do Cinnamon Club, em Londres. “Os kebabs são incríveis”, disse Surender Mohan, do também londrino Jamavar. Um terceiro chef de Londres, Sriram Aylur, do Quilon, vai ao Bademiya sempre que está em Mumbai.Tulloch Road, Behind Hotel Taj Mahal, Apollo Bandar, Colaba, 400039; +91 99671 14179

Bombay Canteen

Este elegante restaurante e bar é o favorito de muitos chefs, que apreciam a cozinha moderna de pratos regionais tradicionais, bem como o burburinho. (O diretor de culinária e cofundador é Floyd Cardoz, que trabalhou para Danny Meyer em Nova York e aprendeu muito sobre hotelaria ao longo do caminho.) “Gosto da maneira rústica que servem a comida: é uma abordagem moderna e um lugar bacana ”, diz Rohit Ghai, do Kutir, em Londres. “Adoro: são muito inovadores”, diz Ravinder Bhogal, do Jikoni, cujo prato favorito é o Beetroot & Topli Paneer. Aylur, do Quilon, diz: “Eles pegam um prato simples e dão um toque. Acho emocionante.”Kamala Mills, SB Road, Lower Parel, 400013; +91 22 4966 6666; thebombaycanteen.com

O Pedro

Este bar e restaurante de culinária de Goa, ao norte de Mumbai, é elegante e moderno, com criatividade nos coquetéis e na culinária. Entradas como salada de burrata com cenoura de inverno assada lentamente, granola de semente de abóbora e óleo de malagueta torrado dão o tom. O Pedro é a escolha da restauradora e escritora Camellia Panjabi, que diz: “É um restaurante lúdico dos fundadores do Bombay Canteen.” Ela gosta da culinária moderna de Goa e dos coquetéis. Os restaurantes preferidos de Panjabi incluem o Chutney Mary e o Masala Zone, em Londres.Unit No. 2, Plot No. C-68 Jet Airways – Godrej BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), 400051; +91 22 2653 4700; opedromumbai.com